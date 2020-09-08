Türkiye Düşünce Platformu Erol Mütercimlerin sözlerini kınadı

Türkiye Düşünce Platformu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da İmam Hatip mezunu olduğunu belirterek, binlerce kıymetli insanı kazandırmış ve kazandırmaya devam eden, Türkiye için hayırlı işlerde bulunmuş tüm İmam Hatip mezunlarının Erol Mütercimler tarafından karalanmasının söz konusu olduğunu belirterek, Türkiye'deki tüm İmam Hatipliler adına, Mütercimleri özür dilemeye ve 28 Şubat bakiyesi bilinç altını temizlemeye çağırdı.

Erol Mütercimler katıldığı televizyon programında İmam Hatipler için “cinsi sapık, sahtekar, ahlaksız” benzetmelerinde bulunmuştu. Mütercimlerin bu sözleri sonrası tüm Türkiye'den büyük bir tepki seli gelmişti. Mütercimler hakkında suç duyurusunda bile bulunuldu.