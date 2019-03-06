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Türkiye düşmanlığını açıkça ilan etti: Beni seçerseniz talimatı vereceğim

Avrupa Komisyonu başkanlığı seçimleri için aday olan Manfred Weber, kendisinin seçilmesi durumunda Türkiye'nin AB sürecinin durdurulmasına yönelik talimat vereceğini söyledi.

06 Mart 2019 Çarşamba 17:17
Türkiye düşmanlığını açıkça ilan etti: Beni seçerseniz talimatı vereceğim

Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) en büyük grup olan Avrupa Halk Partisi'nin lideri Manfred Weber, partisinin adayı olarak katılacağı Avrupa Komisyonu başkanlığı seçimleri için çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye düşmanlığı yaparak "sempati" kazanmaya çalışan siyasetçi skandal sözler söyledi. Seçilmesi durumunda Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üye olamayacağını belirten Weber, müzakerelere de son vereceğini duyurdu.

'Türkiye AB'ye üye olamaz'

Almanya'nın Bavyera eyaletinde Alman muhafazakarlarına konuşan merkez-sağ partinin adayı Weber, "Herkes Türkiye ile iyi ilişkiler istiyor, herkes birlikte çalışmak istiyor. Ama eğer Komisyon başkanı seçilirsem, Brüksel'deki ofislere Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım süreci ile ilgili görüşmeleri durdurmaları talimatını vereceğim. Türkiye Avrupa Birliği'ne üye olamaz, bunu açıklığa kavuşturalım" ifadelerini kullandı

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 17:17
  1. Manfred Weber
  2. avrupa birliği

YORUM YAZ

  • Rabia Zafer Rabia Zafer 45 dk önce
    Hiç Bir Zaman Etmek İstemediler ki Zaten. Şerefsizler Hep Oyaladılar. Ayrıca Tūrkiye 'nin, AB ye, İhtiyacı Yok. Onların Var. Hiç Şüphesiz.
  • Şeref KazanŞeref Kazan47 dk önce
    Adam gibi adam En azından diğerleri gibi iki yüzlü değil. Oyalamaya, kapıda köpek tutmaya gerek yok diyor
  • talhatalha52 dk önce
    olmayalım zaten

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