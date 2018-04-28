Türkiye düşmanlığında yarışa girdiler

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından başını FETÖ’cülerin çektiği Türkiye düşmanlığı neredeyse dünyanın tüm ülkelerinde artarak propaganda konusu oluyor. Avrupa sözde Ermeni soykırımını anma gününün yıldönümüne doğru soykırım anma anıtları bir bir açılmaya devam ediyor, öte yandan Avrupa'da yaşayan pek çok Türk sözde soykırımın arkasında duruyor.

2016’da Almanya Parlamentosu'nda oylanan 1915 olayları sözde Ermeni Soykırımı olarak tanıyan tasarı kabul edildi. Skandal kararda Yeşiller Partisi Eş başkanı Cem Özdemir'in de imzası vardı. Alman Parlamentosu'nda yer alan 11 Türkiye kökenli vekil tasarıya destek verdi.

Özdemir, 1994 - 2002 yılları arasında Yeşiller Partisi'ni Alman Federal Meclisi'nde temsil etmişti. 2004 yılında Avrupa Parlamentosu'na seçildi. 2 Haziran 2008 tarihinde Yeşiller Partisi eşbaşkanlığına adaylığını açıkladı. Sık sık Türkiye aleyhine görüşleriyle gündeme gelen Özdemir'e, partisi son dönemde desteğini çekti. Eş başkanlığı düşünmediğini açıklamasının ardından dışlanan Özdemir, Federal Meclis Grup Başkanlığı için destek göremedi. Bakanlık alamadı, Yeşiller‘in eş başkanlığı pozisyonunu kaybetti ve son olarak da partisinden Federal Meclis Grup Başkanlığı'nda desteklememesi üzerine, elinde bir tek milletvekilliği kaldı.

TAM BİR TÜRKİYE DÜŞMANI

1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelendiren Cem Özdemir, Türkiye'nin Afrin'de benzer adımlar attığını ifade etti.Özdemir, Türkiye'den gönderilen öğretmenlerin Alman okullarında Türkçe dersi vermelerinin yasaklanmasını istedi.İktidar ortağı oldukları takdirde, Almanya'nın Türkiye'ye seyahat uyarısı yapacağını söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da Türkiye'ye otoriter bir rejim getirmek isteyen 'rehineci' olarak nitelendirdi. Türkiye’nin AB üyeliğine de karşı olan Özdemir Almanya’nın Türkiye'ye silah satmaması ve Türkiye'ye karşı siyasi ve ekonomik baskının devam etmesi gerektiğine kadar Türkiye aleyhinde kampanya yürütmeye devam ediyor.

Sosyal medyada FETÖ’cüler başı çekiyor

Başta ABD olmak üzere çeşitli ülkelere yaşayan terör örgütü FETÖ üyeleri de baştaAfrinharekâtı olmak üzere Türkiye aleyhine çalışmalar yapmaya devam ediyor.

Emre Uslu’da bu isimlerin başında gelenlerden. 1997 senesinde polis akademisinden mezun olan FETÖ’cü Emre Uslu, komiser yardımcısı olarak Türk Emniyet Teşkilatı bünyesinde görev yapmıştı. Bir süre sonra komiser rütbesine yükselen Uslu, EGM Terörle Mücadele Daire Başkanlığı’nda görev almıştı. Sosyal medyada 7/24 Türkiye aleyhtarı paylaşımlar yapan Uslu, darbe girişimi sonrası yurt dışına kaçarakABD'de yaşamaya başlamıştı.

Uslu gibi firari FETÖ tetikçisi Adem Yavuz Arslan da sosyal medya aracılığı ile Türkiye’ye aleyhinde 7/24 savaşanlar arasında başı çekenlerden.

BALYOZ KUMPASÇISI TUNCAY OPÇİN

Kapatılan Taraf Gazetesinin yazarı Mehmet Baransu ile birlikte 'Pirus' isimli kitabı yazan Tuncay Opçin, bir anda gündeme gelen isimlerden olmuş,Baransu ile birlikte kaleme aldıkları Pirus kitabında TSK'yı hedef haline getirmişti.

Balyoz kumpasının organizatörlerinden olan ve 75 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan Tuncay Opçin, hakkında soruşturma açılmadan kısa bir süre önce, FETÖ'nün ana karargâhı ABD'ye kaçmıştı.

Opçin, FETÖC’cü Emre Uslu ve Adem Yavuz Arslan gibi sosyal medya üzerinden Türkiye’yi hedef almaya devam ediyor.

EKİN DELİGÖZ DE SOYKIRIM YALANCISI

Almanya’da yine Yeşiller partisinden milletvekili olarak Ermeni soykırımı vardır diyen Türklerden Ekin Deligöz 1998 yılından bu yana Federal mecliste görev alıyor.

Deligöz, ayrıca 2006 yılında ‘Bild am Sonntag’ gazetesi aracılığıyla birkaç kadın milletvekiliyle birlikte kadınlara yönelik yaptığı çağrıda ‘türban kadınlara baskının sembolüdür. Kadınların türban takmasını isteyen onları seks objesi olarak görüyor demektir. Ben Müslüman kadınlara şu çağrıda bulunuyorum: Günümüzün koşullarına göre yaşayın. Almanya’yı yaşayın. Türbanı çıkarın. Erkekler gibi aynı vatandaşlık haklarına sahip olduğunuzu gösterin’ sözleri ile İslam düşmanı olduğunu da gizlemiyor.

TÜRKİYE KARŞITLIĞINDA SİNEMAYI KULLANIYOR

Ermeni meselesi ile ilgili tartışmalara konu olan bir diğer isim yönetmen Fatih Akın. Sözde Ermeni soykırımını işlediği 2014 yapımı ‘’TheCut’’ filmiyle ilgili ‘’Ermeni Soykırımı'nın da bizim tarih ve kültürümüzde yeri çok derin ve sabit bir yeri var. Bu herkesin bilmediği ve konuşmadığı kör bir nokta’’.diye konuşmuştu.

CAN DÜNDAR KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYOR

FETÖ’nün MİT tırları kumpasında rol alan ve Almanya’ya kaçan Can Dündar isehakkında kırmızı bülten çıkarılanlardan. Her fırsatta Türkiye karşıtı konuşmalar yapmaya devam eden Dündar, Afrin'in ele geçirilmesinin ardından yaptığı paylaşımla yine çok tartışılmıştı. Dündar, ‘’Biliyorum; herkes Afrin zaferinin tadını çıkarmak istiyor, farklı görüşe tahammül yok ama birileri bu heykel devirme seremonilerinin sonunda neler yaşandığını hatırlatmalı. ‘PYD'nin paçavralarını indirdik’ diyenler, yerine gelen bayrağı ve onunla gelecek rejimi de anlatmalı’’ şeklinde konuşarak tepkileri üzerine çekmişti.

Türkiye Haber Merkezi