Türkiye düşmanlığı bunu da yaptırdı! DW Türkçe’ye tepki yağdı

YENİ AKİT / ANKARA

Türkiye’yi sağ-sol, Türk-Kürt diyerek ayırmaya kalkan zihniyet şimdi de Türkiye’nin Çerkeslere asimilasyon uyguladığını iddia etti.

DW Türkçe’de skandal belgesel

Alman menşeli DW Türkçe’de yayınlanan ve sözde Çerkeslerin hikâyesini anlatan belgeselde, Türkiye’nin, Çerkesleri asimile ettiği ileri sürüldü.

Sosyal medyada tepki yağdı

Söz konusu videoyu gören milyonlarca vatandaş “Çerkes” başlığı altında yaptıkları paylaşımlarla tepki gösterdiler.

Yapılan paylaşımlarda, “O kadar samimiyetsizsiniz ki... Canımızdan parça olan Çerkes yurttaşlarımızın umurunuzda olmadığını herkes biliyor. Türkiye düşmanlığı artık sizde saplantı, hatta hastalık haline gelmiş. Kimse kalmasa GS'li-FB'li diye bölmeye kalkarsınız bizi, Bir Çerkeş olarak şuna kocaman bir saçmalamayın demek boynumuzun borcu;) Asimile olduk diye gezen herhangi bir Çerkeş göremezsiniz. Büyüklerimizi bu topraklara kabul edenlere de minnettarız Türk düşmanı DW Türkçe yine kepazeliğe doymuyor, Birkaç Çerkes köyüne gitme fırsatım oldu istisnasız hepsinin ön bahçesinde bayrakları asılı olur, hala kültürel özelliklerini, oyunlarını devam ettiriyorlar hatta aile adlarını da (çerkesçe) isimlerinin yanına sık sık ekliyorlar, Bir Müslüman Çerkeş olarak diyorum ki; Türkiye bizim vatanımızdır. Bizim tek derdimiz, dünyanın da en büyük derdi olan emperyalistlerledir. Biz burada BİRLİKTE TÜRKİYE'YİZ.” şeklinde ifadeler kullanıldı.