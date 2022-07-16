Türkiye düşmanlarına büyük şok: Kongre satışı engelleyemez

ABD medyası F-16 satışlarına ilişkin Kongre'deki oylama ve ABD Başkanı'nın yetkilerine dair olasılıkları masaya yatırdı. Yazıdaki bilgilere göre her koşulda satışın gerçekleşmesini isteyen ABD Başkanı, Kongre'den çıkan tasarıları veto etme gücüne sahip ve Kongre bugüne kadar hiçbir başkan döneminde böylesine bir satış önerisini engelleyemedi.

İki olasılık gündeme geldi

ABD merkezli Bloomberg yayın organında Roxana Tiron imzasıyla yayımlanan "ABD Temsilciler Meclisi Biden'ın Türkiye'ye F-16 jetlerini satma planının önüne engel koydu" başlıklı yazıda Türkiye'ye F-16 satışına engel olmak isteyenlerin elindeki güçler ve ABD Başkanı'nın bütçe yetkisi hakkındaki olasılıklar masaya yatırıldı. İki olasılığın gündeme getirildiği yazıda Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarının satışını destekleyen ABD Başkanı Joe Biden'ın elinde her koşulda bu satışı gerçekleştirme yetkisi olduğu vurgulandı.

Senatoda ayrıca oylama

Yazıda şu ifadeler kullanıldı:

"Biden bu konuda Senato'da başta Kongre Dış İlişkiler Komitesi lideri ve partisinin önde gelenlerinden New Jersey'den Demokrat Parti'li Senatör Bob Menendez'in başında olduğu bir muhalefetle de karşı karşıya. Menendez ve diğer üç Kongre liderinin bu tasarıya Biden'ın masasına gitmeden önce karşı çıkmaması gerekli. Kongre'ye tanınmış olan Silah İhracatı Kontrol Yasası (Arms Export Control Act) doğrultusunda Biden'ın onaylaması durumunda ABD Kongresi ortak bir kararla bu silah satışını onaylamadığı yönünde bir karar da çıkartabilir. Yine de bugüne kadar Kongre hiçbir başkan döneminde böylesine bir satış önerisini engelleyemedi."