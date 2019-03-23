Türkiye düşmanları bir bir ortaya çıkıyor

Resul Ekrem Şahan Ankara

FETÖ’nün firari ismi Ekrem Dumanlı, yayınladığı video ile hükümete ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a alçakça hakaretlerde bulunurken, CHP, HDP ve İYİ Parti için oy istedi. Mansur Yavaş,Meral Akşener ve Kılıçdaroğlu’na açık destek veren FETÖ’cü Dumanlı, vatandaşlara Millet İttifakı’na oy vermeleri için çağrıda bulunması tepkiyle karşılandı.

“Düşmanlar yerel seçimleri provoke etmek için çırpınıyor!”

“Vatan hainleri saklandıkları inlerinden seçim atmosferi yaklaştıkça bir bir ortaya çıkıyorlar” diyen AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, “Dağdakinden AB kucağındakine, ne kadar Türkiye ve Tayyip Erdoğan düşmanı varsa yerel seçimleri provoke etmek için çırpınıyorlar. Gezi, MİT tır’ları, 17-25 operasyonlarında yıkamadıkları AK Parti’yi yolundan kimse alıkoyamayacaktır. Her şeyden önce oy kullanacak vatandaşlarımız bu içi başka, dışı başka insanların söylediklerini iyi tahlil etmeli ve bunların gerçekte kimlere hizmet ettiğini kavramalıdır. Kandil listelerini belediye listelerine olduğu gibi koyanlarla, FETÖ uşaklarının dediklerini harfiyen yerine getirenlerle milletimiz bir yerde asla buluşamaz. Tanklarla tüfeklerle milletimizin üzerine ölüm yağdıranların seçime yönelik sözleri, kimin kiminle ittifak yaptığını göstermektedir” ifadelerini kullandı.

“Milli irade için sandığa gideceğiz”

Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) Genel Başkanı Ecevit Öksüz de, “Firari FETÖ üyesi Ekrem Dumanlı’nın 31 Mart seçimlerine çok az bir süre kala yapmış olduğu açıklamaları, FETÖ’nün gerçek yüzünü bir kez daha göstermiştir. PKK terör örgütü ile açık işbirliği içerisinde olanları, bizzat devletin araçları ile devlete ve millete karşı hendek kazanları, ‘milli iradenin temsilcileri’ olarak gören Dumanlı hangi iradeye hizmet ettiğini de bu vesile ile bir kez daha ilan etmiştir. 15 Temmuz’da dünya tarihine ‘milli irade’ ve ‘gerçek demokrasi’nin ne demek olduğunu altın harflerle yazan bir devlet ve millete ‘çadır tiyatrosu’ yakıştırması da ancak böyle bir hain tarafından yapılabilirdi. Türkiye’yi ümitsiz vaka olarak nitelemek ancak ‘kirli emelleri için tüm ümitlerini kaybetmiş bir müptezele yakışırdı. Çünkü Türkiye dünya mazlumlarının ümidi, hain ve zalimlerin ise korkulu rüyası olan bir iradeye, tarihe, medeniyete, millete ve inanca sahiptir. Dumanlı’nın ‘tam da bu sebepten dolayı oy vermeli’ sözü ile kimlere destek arayışına giriştiği de açık ve nettir. Biz de diyoruz ki: Evet, tam da bu sebepten dolayı sandığa gideceğiz, milli iradenin gerçek temsilcilerine oy vereceğiz, Dumanlı ve FETÖ’nün oy dilendiği karanlık işbirliklerine karşı milletin yüzünü yeniden ak etmek için var gücümüzle çalışacağız” şeklinde tepki gösterdi.