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Gündem Türkiye düşmanı Joe Biden ve FETÖ kolkola
Gündem

Türkiye düşmanı Joe Biden ve FETÖ kolkola

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında skandal ifadeler kullanan ABD Başkanı adayı Joe Biden’ın FETÖ’cülerle yakın ilişkisi deşifre oldu. FETÖ’nün ABD’deki çatı örgütlerinden Pasifik Enstitüsü yöneticisi Mahmut Altun’un Biden ile sıkı ilişki içerisinde olduğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-08-20 09:39:00 -
Türkiye düşmanı Joe Biden ve FETÖ kolkola

7 ay önce verdiği röportajda Türkiye’yi hedef alan açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı muhalefet partileri ile işbirliği yaparak devireceğini açıklamıştı. Biden’ın küstah sözlerinde Ankara en yüksek perden tepki göstermişti.

Biden ve FETÖ kolkola

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı darbe ile değil seçim ile devireceğini iddia eden Biden’ın FETÖ’cülerle olan yakın ilişkisi deşifre oldu.

Biden'ın, 2012 yılında verdiği noel resepsiyonuna FETÖ’nün ABD İmamı Faruk Taban ve FETÖ firarisi Bayrock Stone şirketi sahibi Burak Yeneroğlu da katılmıştı. Biden'ın FETÖ’nün ABD'deki finansal işlerini ve lobicilik faaliyetlerini organize eden Kemal Öksüz ile de fotoğrafları mevcut.

Küstah ifadelerle Erdoğan ve Türkiye’ye saldıran Biden'ın FETÖ'nün ABD’deki çatı örgütlerinden biri olan Pasifik Enstitüsü Silikon Vadisi şubesinin başkanı FETÖ’cü Mahmut Altun'la da aralarından su sızdırmadığı ortaya çıktı.

Biden ile FETÖ arasında bağlantı kuran Altun’un başkanlığını yürüttüğü Pasifik Enstitüsüne 2016 yılında FBI tarafından "Toplum Liderliği Ödülü" (DCLA) verilmişti.

Biden ile el ele kol kola fotoğrafları bulunan Altun’un FETÖ’nün kritik noktalara yerleştirdiği FBI İmamı Bilal Ekşili, Cemil Teber, Faruk Taban, Süleyman Turhanoğulları,  Özkur Yıldı, örgütün "para kasası" olarak bilinen Osman Nakıboğlu ve oğlu Bahaeddin Nakıboğlu gibi isimlerle de yakın ilişkisi bulunuyor. (Sabah)

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Yorumlar

dürüst

Bir çok atık ve pislik(??) bidonlarda(?) saklanır.
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