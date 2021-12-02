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Dünya Türkiye düşmanı isim siyaseti bıraktığını açıkladı
Dünya

Türkiye düşmanı isim siyaseti bıraktığını açıkladı

Türkiye karşıtı açıklamalarıyla bilinen Avusturya'nın eski Başbakanı Sebastian Kurz, aktif siyasete veda ettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 15:06:00 -
Türkiye düşmanı isim siyaseti bıraktığını açıkladı

Adı yolsuzluk iddialarına karışan Avusturya'nın eski Başbakanı Sebastian Kurz, başbakanlığın ardından parti başkanlığını da bırakarak, aktif siyasete veda ettiğini açıkladı.

Viyana'da gazetecilere verdiği demeçte Kurz, ailesine daha fazla zaman ayırmak istediğini söyleyerek, "Bugün hayatımda yeni bir sayfa açılıyor" dedi.

Türkiye karşıtı açıklamalarıyla tanınan 35 yaşındaki Kurz, hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle ekim ayında başbakanlıktan istifa etmişti.

Genç yaşı sebebiyle Avrupa'nın umut bağladığı siyasetçiler arasında yer alan Kurz, istifasının ardından Avusturya Halk Partisi'nin lideri olarak parlamentoda kalmaya devam etmişti.

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Yorumlar

İbrahim Alkılıç

Şimdi de avrupanin en genç, hırsızlık (rüşvet) şüphelisi siyasetçi olarak kayda geçti. Tabii ki onu meşhur eden en önemli özelliği İslam ve Türk düşmanlığı idi. Zulüm geçici, küfür devamlidir.
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