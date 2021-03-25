Türkiye dünyada ilki yapıyor! TCG Anadolu'nun SİHA'larla donatılacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, gazeteci Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı.

YouTube'da yayınlanan programda, TCG Anadolu (L-400) ve Harrier savaş uçakları hakkında önemli açıklamalarda bulunan Demir, birçok kez TCG Anadolu için adı geçen AV-8B Harrier savaş uçaklarıyla ilgili son noktayı koydu.

"TCG ANADOLU en geç 2022'de envanterde"

Demir'in Hakan Çelik'e yaptığı açıklamalarından satır başları;

"Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu'yu envanterimize kattığımızda, Türk Deniz Kuvvetleri daha da güçlenecek. Salgın ortamı projeyi biraz etkiledi, planlanan tarih 2022’lerin sonu idi. Lakin ilk kaynakta Sayın Cumhurbaşkanımız, tersane ile pazarlık yaparak bu tarihi öne çektiler. Salgına rağmen bu öne çekilen tarihi tutturmaya çalışıyoruz. 2021 yılı bitmeden TCG Anadolu'yu envantere almaya çalışacağız. Şu anda 2022 yılı garanti bir tarih ama bu tarihi öne çekmek için var gücümüzle çalışıyoruz.

"Reis sınıfı denizaltılar geliyor"

Deniz Kuvvetlerimiz bölgesel anlamda en kuvvetli donanmalardan bir tanesi. Örneğin Denizaltı filomuza Akdeniz'deki en iyi filolardan bir tanesi diyebiliriz. Şimdi daha da güçleniyor, Reis sınıfı denizaltılarımız geliyor. Bu kabiliyetlerimiz artarak devam ediyor ve yeni devreye girecek denizaltılarımız ile Anadolu gemimiz ile bu kabiliyet daha da artacak.

Dünyada ilk

TCG Anadolu ilk tasarım formatı ile bir Havuzlu Çıkarma Gemisi idi. Üzerinde helikopterler de taşıyabilen, içinde çıkarma gemileri olan ve Zırhlı Personel Taşıyıcılar da koyabileceğiniz bir platformdu. Şimdi biz buna oyun değiştirici bir unsur olarak S/İHA'ları katıyoruz. İnşallah gemi hizmete girdikten çok kısa bir süre sonra helikopterlerden başka bir hava gücünü de buraya konuşlandırmış olacağız. Bu kabiliyet geminizin herhangi bir harekat ortamında çıkarma yapabilmesini, helikopterlerle operasyon yapabilmesini, hava savunma sistemi kullanabilmesini ve havada vurucu güç oluşturmasını sağlar ki bu da bir platformdan arzulayacağınız bütün unsurları üzerinde taşımış demektir. Böyle bir platforma S/İHA konuşlandırma dünyada bir ilk olacak.