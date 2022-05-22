Türkiye, dünyaca ünlü jet firmasını satın almak için harekete geçti! Dünyanın en hızlı jetini üretiyorlar

Son yıllarda ülkemizde Savunma Sanayii alanında önemli gelişmeler yaşanıyor. Özellikle önümüzdeki 5 yıllık planlarda hava araçlarının özel bir yeri bulunuyor. Bu durumun etkilerini ise sivil havacılık tarafında da görmeye başladık. Ortaya çıkan bilgilere göre Türkiye, ABD'nin ünlü uçak üreticilerinden SyberJet Aircraft firmasını satın almak için masaya oturdu.

Bugün tolgaozbek.com tarafından paylaşılan bir özel habere göre TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayi) ve Türk iş adamlarından oluşan bir grup ABD'li iş jeti üreticisi SyberJet Aircraft firmasını almak için görüşmelere başladı.

Milli Muharip Uçak için kritik gelişme!

Dünyanın en hızlı iş jetlerinden olan SJ30'u üretmesiyle bilinen bu şirketin satın alınması durumunda çoğunluk hisseleri Türkiye'nin eline geçecek. Bununla birlikte anlaşmanın tamamlanmasının ardından mevcut üretim tesisleri de ülkemize taşınacak.

İş jeti SJ30i özellikleri

Mürettebat: 1 veya 2 pilot (SJ30, tek pilot olarak onaylanmıştı)

Kapasite: 7 kişi (mürettebat dahil)

Uzunluk: 14,3 m (46,8 ft)

Kanat açıklığı: 12,9 m (42,3 ft)

Yükseklik: 4,3 m (14,2 ft)

Boş ağırlık: 4 bin 45 kg (8 bin 917 lb)

Maksimum kalkış ağırlığı: 6 bin 328 kg (13 bin 950 lb)

Basınçlandırma : 12 psi (0,83 bar)

Kabin yüksekliği : 1,34 m (4,4 ft)

Kabin genişliği : 1,46 m (4,8 ft)

Santral: 2 × Williams International FJ44-2A turbofan Her biri 2 bin 300 lbf (10 kN) itme gücüne sahip

Maksimum hız: 900 km/s (486 kn, 559 mph)

Durma hızı: 172 km/s (107 mph, 93 kn)

Menzil: 4 bin 600 km (2 bin 900 mil, 2 bin 500 nmi)

Servis tavanı: 15 bin metre (49 bin ft)

Tırmanma hızı: 18.61 m/sn (3 bin 663 ft/dak)

Yüksek hızlı seyirde yakıt tüketimi: FL360: 475 kn – TAS: 1.188 lb/s (539 kg/s)

Uzun menzilli seyirde yakıt tüketimi: FL450: 436 kn – TAS: 684 lb/s (310 kg/s)