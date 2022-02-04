Türkiye dünya barışında kilit ülke

Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmelerde bulunan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanvekili AK Partili Ahmet Berat Çonkar, Türkiye’nin dünya barışında kilit bir rol oynadığını vurgulayarak şunları dile getirdi:

Bölgeye liderlik yapıyor

“Neredeyse yaşanan bütün çatışmalar, itilaflar özellikle Türkiye’nin çevresinde ve Türkiye’nin etki alanlarında yaşandı. Suriye’de, Libya’da, Gürcistan’da, Ukrayna’da, Balkanlar’da Türkiye’nin önemli bir ağırlığı var. Bu yüzden barışın tesis edilmesi, istikrarın sağlanması açısından Türkiye’nin ne yapacağı önemlidir. Ülkemiz çatışmaların, haksızlıkların yaşanmaması açısından barış sağlayıcı bir lider rol üstlenmiştir. Uzun zamandır Rusya ve Ukrayna ile çok iyi ilişkilere sahibiz. Ayrıca NATO üyesi olmasından dolayı bölgede kritik bir ülkeyiz. Bölgenin barış ve istikrarı hepimizin yararınadır. Bu yüzden Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim, Türkiye’yi ve dünyayı olumsuz etkiler. Türkiye de bölgenin önemli bir ülkesi olarak arabulucuk yapmaktadır. Cumhurbaşkanımızın önderliğindeki bu girişimler başarılı olacaktır.”

Erdoğan inisiyatif kullanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın NATO dışında bir inisiyatif alarak arabuluculuk görevini üstlendiğini belirten Çonkar, şöyle devam etti: “NATO’da farklı düşünen ülkeler var. Onlar da bu adıma değer veriyorlar. Ama bu NATO’nun adına yapılan bir çalışma değildir. Üye ülkelerin her konuda yek vücut olarak aynı şeyleri düşündüğünü ve tek tip hareket ettiğini söyleyemeyiz. Bu yüzden Türkiye pozitif anlamda bu mevzuya angaje olmuş durumda.”