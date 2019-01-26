Türkiye düğmeye bastı! Facebook’a inceleme başlatıldı

Facebook’a Türkiye’de inceleme başlatıldı. Sosyal medya ağının verileri istismar edip etmediği incelenecek. Gerekirse 1.2 milyon liraya kadar ceza kesilecek.

Sabah gazetesinden Hazal Ateş'in haberine göre, Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Faruk Bilir, Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı olan Facebook'a çok yönlü inceleme başlattıklarını açıkladı. Bilir, "Özel komisyon kuruldu. Biz bilgilerimizi sosyal medya kuruluşlarına açık rızamızla vermiş olabiliriz. Veriler amaç dışı kullanılırsa bunun adı veri istismarı olur" dedi. Bilir, verilerin izinsiz kullanılması halinde 1 milyon 200 bin liraya kadar idari para cezası kestiklerini vurguladı.

Veri ihlali incelenecek

Kişisel veri ihlalinde en çok şikâyetin GSM, bankacılık, finans ve sigorta, telekomünikasyon, hastane ve sosyal medya alanlarından geldiğini belirten Bilir, "Bankalar, hastaneler, vergi dairelerinde isim, kimlik numarası gibi bilgiler herkesin duyabileceği şekilde alınıyor. Sıramatik ve kiosklardan sıra numarası verilmesi gerekir. İlgili bakanlıklarla bu konuda çalışıyoruz" diye konuştu.

Parmak izi çare mi?

Ekonomi Muhabirleri Derneği yönetimi ile bir araya gelen Bilir, güvenlik nedeniyle parmak izi, yüz tanıma, avuç okuma, retina gibi uygulamalara dikkat çekti. Bilir, "Parmak izi biyometrik ve önemli bir veridir. Diğer taraftan yüz tanıma, retina gibi önemli veriler var. Bunları kaydettiğiniz zaman kanunda silme yok. Bunlar bir şekilde siber âleme yansıdığı zaman silmek o kadar kolay değil" yorumunu yaptı.

Parmak izinin kaldırılması konusunu değerlendiren Bilir, şöyle konuştu: "Bu konudaki şikâyetleri ölçülülük ilkesine göre değerlendireceğiz. Parmak izi almak son çare mi? Başka yöntemlerle eğer işleme amacını gerçekleştirebilecekseniz öncelikle o yöntemleri kullanmalısınız. Bunlar başka yöntemlerle olmalı. Mesela bir kart verirsin o okutulup, girilsin."

Profillemeye izin verilmiyor

Facebook'a yönelik Nisan 2018'de inceleme başlattıklarını belirten Bilir, "Çok yönlü bir araştırma yapıyoruz. Özel komisyon kuruldu. Diyelim, buraya bir resim ekledik. Amacım profil oluşturmak. Ancak oradaki resimlerden algoritmalarla bir profilleme yapılması doğru değil. Benim hakkımda 'ayın 15'inde alışveriş yapar, genelde takım giyer, taksit yaptırır' şeklinde profillemeye izin verilmiyor. Bunlar araştırılacak" dedi.