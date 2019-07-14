Türkiye Drag Şampiyonası - Şampiyonanın ilk ayağında kategorilerinde Orhan Karabaş, İbrahim Nişli, Koray Kehya, Caner Kit, Alptekin Işık, Hazar Şengül, İrem Sahra Şengül ve Memiş Fırat İnan birinci oldu



ANTALYA (AA) - Türkiye Drag Şampiyonası'nın birinci ayak yarışları Antalya'da yapıldı. Türkiye Motosiklet Federasyonunun 2019 yarış takviminde yer alan şampiyonanın birinci ayak yarışları Kepez Belediyesinin katkılarıyla Odabaşı Mahallesi'ndeki Kepez Drag Pisti'nde gerçekleştirildi. Farklı illerden hız tutkunlarının katıldığı organizasyon, antrenman ve ısınma turlarıyla başladı. Serbest ve sıralama antrenmanlarının ardından yarışlara geçildi. Yarışlara İstanbul, Ankara, Balıkesir, Manisa, Mersin, Bilecik, Kilis, Gaziantep, Osmaniye, Antalya, Aydın ve Karaman’dan toplam 45 sporcu katıldı. Şampiyonada street 1 (600 cc) kategorisinde Orhan Karabaş, street 1 (750 cc) kategorisinde İbrahim Nişli, standart 1 (600-750 cc) kategorisinde Koray Kehya, süper street (1000-1300 cc) kategorisinde Caner Kit, standart 2 (1000-1300 cc) kategorisinde Alptekin Işık, street 2 (1000-1300 cc) kategorisinde Hazar Şengül, kadınlar kategorisinde İrem Sahra Şengül ve 300 sınıfı kategorisinde Memiş Fırat İnan birinci oldu.

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