Türkiye dostu ülke, bir anda karıştı! Avrupa destek verdi

Rbc’nın haberine göre, AB Siyasi Raporunda belirtildiği üzere, Avrupa Parlamentosu, Anayasa Mahkemesi’nin yolsuzlukla mücadele sisteminde yasal bir boşluk oluşturan kararından endişe duyuyor ve Ukraynalı yetkilileri bu boşluğu bir an önce doldurmaya çağırıyor.

AP, yolsuzlukla mücadelenin, Ukrayna’nın Avrupa Birliği’nden alacağı destek için bir ön şart olduğunu hatırlattı; çünkü Ukrayna, varlıkların doğrulanması ve memurların olası çıkar çatışmalarını ortadan kaldıran, tam olarak işleyen bir sistem meydana getirme sözü verdi.

Avrupa Parlamentosu “Yasayı başlatan Cumhurbaşkanı Zelenskiy’nin ilk tepkisini memnuniyetle karşılıyoruz. Yolsuzlukla mücadele reform gündeminin uygulanmasında kararlı olduklarını defalarca gösteren Verkhovna Rada’daki meslektaşlarımıza da güveniyoruz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Zelenskiy, yanlış beyan için cezai sorumluluğun anayasaya aykırı olduğuna dair bir karar vermeleri sonrasında Anayasa Mahkemesinin tüm yargıçlarının yetkilerinin kaldırılmasını öneren bir yasa tasarısını parlamentoya sunmuştu.

Ukrayna Anayasa Mahkemesi Başkanı ise Zelenskiy tarafından önerilen yasa tasarısında anayasal darbe işaretlerini olduğunu belirtti.

Bu konuda Cuma günü bir açıklama yapan mahkeme başkanı Aleksandr Tupitskiy “Bir gecede perçinlenen ve Ukrayna’da anayasal darbe işaretleri olan bir yasa tasarısı ortaya çıktı. Bunu sorumlu bir kişi olarak beyan ediyorum. Salı günü olması gereken, Anayasa Mahkemesinin kararının iptal edilmesidir. Neden başkanlık kararnamesiyle? Neden buna parlamento dahil edilmeli? Kimsenin cevap vermeyeceği kolektif sorumluluğu bağlanması gerekli görülmeden bir kişi sorumluluğu üstlendi.” demişti.

Zelenskiy'den acil güvenlik toplantısı

Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Anayasa Mahkemesinin devlet bürokratlarına yönelik sıkı takip getiren hükümleri anayasaya aykırılık yönünden iptal etmesinin ardından, bunun bir milli güvenlik meselesi olduğunu söyleyerek Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi’ni acil olarak toplamıştı.

Kaynak: Ukrhaber