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Dünya Türkiye dostu Somali'de cumhurbaşkanı, başbakanı görevden aldı!
Dünya

Türkiye dostu Somali'de cumhurbaşkanı, başbakanı görevden aldı!

Somali İstihbarat Başkanı'nın kim olacağı üzerinden gerilen Somali siyasetinde ipler kopmak üzere. Bu kez de Türkiye dostu Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, Başbakan Muhammed Hüseyin Roble’yi hakkındaki yolsuzluk soruşturması tamamlanana kadar açığa aldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-27 19:51:00 -
Türkiye dostu Somali'de cumhurbaşkanı, başbakanı görevden aldı!

Somali'de Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, Başbakan Muhammed Hüseyin Roble’yi görevden uzaklaştırdı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, başbakanın yasadışı bir şekilde ele geçirilen arazi soruşturması kapsamında yolsuzlukla suçlandığı belirtilerek, “Cumhurbaşkanı, yolsuzluk soruşturmasına dahil olması nedeniyle Başbakan Muhammed Hüseyin Roble'yi görevden uzaklaştırmaya ve yetkilerini dondurmaya karar verdi" ifadesi kullanıldı.

Cumhurbaşkanı ve Başbakan arasındaki seçim polemiği

Somali’de uzun süredir ertelenen seçimler 16 Kasım'da başlamıştı. 24 Aralık'a kadar tamamlanması planlanan seçimler kapsamında, Cumartesi günü yapılan açıklamada "Halk Meclisi" olarak bilinen meclisin alt kanadının 275 üyesinden yalnızca 24'ünün seçildiği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı ofisinden dün yapılan açıklamada, Başbakan Roble'nin seçim sürecine yönelik ciddi bir tehdit oluşturduğu ve yetkisini aştığı belirtilmişti. Daha sonra Başbakanlıktan yapılan açıklamada ise cumhurbaşkanının ulusal seçimleri engellemek için çok fazla zaman, enerji ve para harcadığı, seçim sürecinin gidişatını bozduğu ifade edildi.

Somali'de parlamento 275 üyeli Halk Meclisi ile 54 üyeli senatodan oluşuyor. Somali'nin seçimler kapsamında, bölgesel konseyler senato üyelerini seçiyor. Daha sonra ise alt mecliste görev yapacak milletvekilleri ile yeni cumhurbaşkanı seçiliyor.

 

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