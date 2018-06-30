Türkiye ‘dört’ koldan kalkınacak

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, 16 etkin bakanlık, 9 kurul ve 4 ofis ile Türkiye’nin yönetim şekli yeniden dizayn ediliyor.

16 bakanlık, yürütme konusunda daha aktif rol alırken yeni sistemde yer alan 9 kurul, politika önerileri yapacak, bilimden, sağlık ve gıda politikalarına kadar stratejik ve uzun vadeli vizyonlar geliştirecek.

Yeni sistemde tüm bakanlıkları ilgilendiren konularda faaliyet yürütecek olan doğrudan cumhurbaşkanına bağlı 4 ofis kurulacak. Yeni sistemin bir nevi ‘AR-GE’si olacak bu birimler, Finans Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi, Dijital Dönüşüm Ofisi ve Yatırım Ofisi adı altında çalışmalarını sürdürecek. Bu ofisler, Türkiye’yi 2023 hedeflerine taşıyacak projeler üreterek hayata geçirilmesi için çalışmalar yürütecek.

İnsan Kaynakları Ofisi: Türkiye’nin istihdam sorununun çözümü ile kalifiye eleman ihtiyacının karşılanmasında önemli rol üstlenecek. İnsan kaynağının etkin ve verimli kullanımını sağlayacak. ‘Yerli ve milli’ projelere yön verecek yeni yeteneklerin keşfi sağlanacak ve kamunun performansı artırılacak.

Yatırım Ofisi: Mega projelerin hazırlanması, koordinasyonu ve hayata geçirilmesinin yanı sıra büyük yatırımlar desteklenerek yatırımcıların önünü açacak çalışmalara imza atacak. Hizmet kalitesinin artırılması ile Türkiye’nin yatırım alanında cazibe merkezi haline getirilmesi hedefleniyor.

Finans Ofisi: İstanbul Dünya Finans Merkezi Projesi yürütülecek ve Türkiye cazibe merkezi haline getirilecek. Yeni finansal enstrümanların geliştirilmesinde rol alacak.

Dijital Dönüşüm Ofisi: Devlet dijitalleşecek ve evrak azalacak. Büyük veri analizi ve yapay zeka uygulamalarıyla yönetim yükü hafifleyecek, bürokrasi azalacak ve devlet hızlanacak. Bu kapsamda önceliklerden biri de Türkiye’nin siber güvenlik alanında güç kazanması olacak.