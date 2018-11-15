0553 313 94 23

Türkiye, doğalgaz yatağı keşfetti!

Türkiye, Akdeniz’in yanı sıra Karadeniz’de de doğalgaz sondaj faaliyetlerini hızlandırıyor. Karadeniz’de Barbaros sismik araştırma gemisinin yaptığı çalışmalarda Batı Karadeniz’de zengin rezerve sahip doğal gaz yatakları tespit edildi.

15 Kasım 2018 Perşembe 20:28
Türkiye, doğalgaz yatağı keşfetti!

Enerji Enstitüsü'nün bildirdiğine göre; Türkiye, Batı Karadeniz'de, Romanya ve Bulgaristan'ın yıllardır petrol ve doğalgaz çıkardığı Tuna Bloğu'nda sondaj çalışmalarını başlatıyor. Sondaj, Türkiye ile Romanya ve Bulgaristan deniz yetki alanlarının birleştiği hatta yakın bir noktada yapılacak. Kaynağını Tuna deltasının yüzyıllık birikiminden alan, basınca dayalı ısıdan kaynaklı doğalgaz ve petrol rezervlerinin bulunduğu Tuna Bloğu'nda Romanya yıllardır doğalgaz ve petrol çıkarıyor.

Romanya'nın neredeyse doğalgaz gelirlerinin tamamını karşılayan Tuna Bloğu'nda Bulgaristan da son zamanlarda faaliyetlerini arttırdı. Türkiye ise çok az bir bölümü Türk deniz sularında bulunan Tuna Bloğu'nda kaynak tespit etti. Barbaros sismik araştırma gemisinin yıllar önce rezerv tespit ettiği Tuna Bloğu enerji sahasının Türkiye bölümünde önümüzdeki dönemde sondaj başlatılacak.

Türkiye Petrolleri'nin (TP) sondaj sahası olan bölgede sondaj için mevkii belirleme çalışmaları başlatıldı. Halen Karadeniz'de İğneada açıklarında sismik araştırma faaliyetlerini sürdüren Oruç Reis sismik araştırma gemisinden operasyonu yapması istendi. Oruç Reis gemisinin üzerindeki ekipman yetersiz gelince TP, lokasyon belirleme çalışması için yurt dışından bir sismik araştırma gemisi kiralamayı planladı. Lokasyonun belirlenmesi ardından Tuna Bloğu'nda sondaj başlatılacak.

 

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 20:28
  1. Romanya
  2. Tuna Bloğu
  3. Bulgaristan
  4. Tuna Bloğu enerji sahası
  5. Barbaros sismik araştırma gemisi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hastalık hastalığı nasıl bir hastalık?
    1. Hastalık hastalığı nasıl bir hastalık?
    2. Ali Gültiken: Kulüplerimizin hepsi..
    3. Bebeklerin damak lezzeti anne..
    4. Osmaniye'de terör örgütü PKK'ya..
    5. Karaman'da 2 sene önce kaybolmuştu!..
    6. Donald Trump'tan Gülen'in iadesiyle..
    7. Düğmeye basıldı! 5 ilde dev operasyon
    8. Hatay'da patlayan trafo panik yaşattı
    9. Türkiye, doğalgaz yatağı keşfetti!
    10. Brownie tarifi
    11. Çamaşır suyu kokusu elden nasıl çıkar?
    12. Korkunç olay! Sabah babasını yaraladı,..
    13. Premier Lig'de gelecek sezon VAR..
    14. Milli Futbol Takımı hazırlıklarını..
    15. Donald Trump'tan flaş FETÖ kararı!
    16. Ardahan ve Kars'ta olumsuz hava..
    17. Numan Kurtulmuş'tan Cemal Kaşıkçı..
    18. Bebeklerde su tüketimi nasıl olmalı?
    19. Yüzde çıkan küçük beyaz noktalar nasıl..
    20. ABD'den Suudi katillere yaptırım kararı
    Bir köy Müslüman oldu!
    Bir köy Müslüman oldu!
    Diriliş Ertuğrul'da tarihi hata: Tarihte örnek bir şahsiyet olan Umur Bey kimdir?
    Diriliş Ertuğrul'da tarihi hata: Tarihte örnek bir şahsiyet olan Umur Bey kimdir?
    Herkes "Bu isim tamam" diyecek! AK Parti'den yerel seçim sürprizi
    Herkes "Bu isim tamam" diyecek! AK Parti'den yerel seçim sürprizi
    Türkiye doğalgaz kaynağı buldu! Sondaj başlıyor
    Türkiye doğalgaz kaynağı buldu! Sondaj başlıyor
    'Adı bile hazırdı Türkiye darbe vurdu' PKK'lı terörist böyle itiraf etti
    'Adı bile hazırdı Türkiye darbe vurdu' PKK'lı terörist böyle itiraf etti

    Günün Karikatürü

    15 Kasım 2018
    Skandal! Homo FETÖ'cü, cezaevinde avukatıyla basıldı
    Skandal! Homo FETÖ'cü, cezaevinde avukatıyla basıldı
    Açıklandı! Türkiye'ye dönene 24 bin TL aylık
    Açıklandı! Türkiye'ye dönene 24 bin TL aylık