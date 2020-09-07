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Ekonomi 'Türkiye doğal gaz ticaret merkezi olma potansiyeline sahip'
Ekonomi

'Türkiye doğal gaz ticaret merkezi olma potansiyeline sahip'

Petrol ve Doğal Gaz Platformu Derneği (PETFORM) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kalay bulunan doğal gaz keşfine ilişkin, Türkiye'nin doğal gaz ticaret merkezi olma potansiyeline sahip olduğunu belirterek, 'büyük ekonomik değer katacaktır' dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-07 15:04:00 -
'Türkiye doğal gaz ticaret merkezi olma potansiyeline sahip'

Türkiye, Karadeniz’de Sakarya Gaz Sahası'ndaki 320 milyar metreküplük doğal gaz keşfini dünyaya duyurdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük müjdeyi vermesi sonrası gözler Türkiye’ye çevrildi.

Doğal Gaz keşfi sonrası Doğu Akdeniz’de Oruç Reis’ten güzel haberler bekleniyor.

Petrol ve Doğal Gaz Platformu Derneği (PETFORM) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kalay, Doğal Gaz ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kalay, Türkiye’nin doğal gaz piyasasının son adımlarla ticaret merkezi olma yolunda önemli gelişmeler kaydettiğini söyledi.

Özellikle ham petrol ve doğal gaz ithalatının cari açığın en önemli sebebi olduğunu kaydeden Kalay, "Ülke kaynaklarımızın daha hızlı ve etkin bir şekilde ekonomiye kazandırılması, üretim sahalarımızın en verimli şekilde çalıştırılmasının ulusal çıkarımız olduğunu düşünüyoruz’’ dedi.

'Büyük ekonomik değer katacaktır'

Açıklamada, Türkiye'nin bulduğu doğal gazın hidrokarbon varlığına dikkat çekildi.

"Petrol sahalarımızın yüzde 7'sinin 25 milyon varil rezervden daha büyük, yüzde 93'ünün ise 25 milyon varilden daha küçük olduğu görülmekteydi’’ diyen Kalaycı, ‘ülkemizin stratejik perspektifle ele alınması çok önemlidir. Bu doğrultuda son dönemde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın yerli arama-üretim sektörüne verdiği önem ve yeni keşfimiz ülkemiz için büyük ekonomik değer yaratacaktır." İfadelerine yer verdi.

Ticaret merkezi vurgusu

Türkiye’nin arama-üretim sektörüne yerli ve yabancı yatırımcının ilgisinin artacağını belirten Kalay, arama ve üretim yatırımları yapılarak yeni rezervlerin ülke ekonomisine kazandırılacağına inandıklarını söyledi.

Kalaycı, Türkiye'nin bulunduğu coğrafya ve yaşanan gelişmeler neticesinde doğal gaz ticaret merkezi olma potansiyeline sahip olduğunu duyurdu.

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