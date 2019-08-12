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Türkiye Diyanet Vakfından Kazakistan'da kurban eti dağıtımı

12 Ağustos 2019 Pazartesi 15:50
Türkiye Diyanet Vakfından Kazakistan'da kurban eti dağıtımı

NUR SULTAN (AA) - Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV), Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da ihtiyaç sahibi 300 aileye 70 hisse kurban eti dağıtıldı.

TDV'nin gönderdiği 10 büyükbaş hayvan, Altın Taga hayvan pazarında dini ve hijyenik kurallara uygun şekilde kesilerek, Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi ile Görme Engelliler Derneği'nin tespit ettiği 300 ihtiyaç sahibi aileye paylaştırıldı.

Kurban etinin yanında çocuklara şeker de dağıtıldı.

Türkiye Nur Sultan Din Hizmetleri Müşaviri Galip Akın, AA muhabirine, TDV'nin bu yıl Kazakistan'a 70 hisse kurban gönderdiğini belirterek, "Biz de bugün 10 büyükbaş hayvanımızı kestik ve 300 ihtiyaç sahibi aileye dağıttık." dedi.

Bayramların önemine işaret eden Akın, "Kurban olsun, Ramazan Bayramı olsun bu tür bayramlar kardeşlik köprülerini sağlam tutan halklarımız arasındaki bağların daha da güçlenmesine vesile oluyor." diye konuştu.

Akın, Kazakistan'da bayramın güzel bir havada geçtiğini, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'nde kurbanların yoğun şekilde kesildiğini ve dağıtıldığını kaydetti.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 15:50
  1. Kazakistan'da kurban eti dağıtımı
  2. Türkiye Diyanet Vakfı

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