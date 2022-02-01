Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Batı Şeria'da İsrail'i kudurtan hamle

Türkiye Diyanet Vakfı’nın desteğiyle Batı Şeria'nın El Halil kentinde 30 bin Kur'an-ı Kerim dağıtıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Diyanet İşleri Başkanlığı ile yürütülen "Hediyem Kur'an Olsun" projesi kapsamında, Batı Şeria'da Kur'an-ı Kerim dağıtımı yapıldı. El Halil İslami Yardım Cemiyeti işbirliği ile gerçekleştirilen bağış kampanyası kapsamında Filistin’deki camilere, ibadethanelere ve dini kurumlara dağıtılmak üzere 30 bin Kur'an-ı Kerim hediye edildi. İslami Yardım Cemiyeti’nin El Halil’deki merkezinde düzenlenen etkinlikte dernek yetkilileri Kur'an-ı Kerim’leri teslim aldı.

Kur’an-ı Kerim’ler yetkililere teslim edildi

Etkinliğe, birçok Filistinlinin yanı sıra Türkiye’nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer ve Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Hatem El-Bekri de katıldı. İki ülkenin marşlarının okunduğu etkinlikte yapılan açıklamaların ardından, Kur’an-ı Kerim’ler yetkililere teslim edildi.,

Başkonsolos Demirer burada yaptığı açıklamada, “Bu, Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfı’nın geliştirdiği kapsamlı projenin Filistin ayağıdır. Türkiye Diyanet Vakfı, Müslüman halklar arasındaki bağları pekiştirmek ve bunları daha iyi göstermek için böyle bir proje geliştirmiştir. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından hediye edilen Kur'an-ı Kerim’ler birçok ülkede kardeşlik göstergesi olarak dağıtılmaktadır. Buradaki mesajımız, bütün Müslüman ülkeler, toplumlar arasındaki dayanışmanın, iş birliğinin daha güçlü olması mesajıdır” dedi.

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanı El-Bekri ise yaptığı açıklamada, El Halil İslami Yardım Cemiyeti ve Türk Diyanet Vakfı arasında yapılan işbirliği kapsamında 20 bini Gazze’de olmak üzere toplamda 50 bin Kur’an dağıtımı yapıldığını ifade etti. Birkaç gün önce Başkonsolos Demirer ile bir araya geldiğini belirten El-Bekri, iki ülke arasındaki inanç turizmini canlandırma çabalarını görüştüklerini söyledi.