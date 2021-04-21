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Dünya Türkiye Diyanet Vakfı heyeti de oteldeydi! Pakistan’da otel otoparkında patlama
Dünya

Türkiye Diyanet Vakfı heyeti de oteldeydi! Pakistan’da otel otoparkında patlama

Pakistan'da bir otelin otoparkında meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. , Ramazan yardım faaliyetleri çerçevesinde bu otelde Türkiye Diyanet Vakfı heyeti ile beraberindeki Anadolu Ajansı muhabiri de bulunuyordu. Patlama sırasında odalarında olan TDV heyeti, hadiseyi yara almadan atlattı. O sırada otel locasında bulunan AA muhabiri Recep Bilek ise eline isabet eden cam parçaları nedeniyle hafif yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 21:22:00 -
Türkiye Diyanet Vakfı heyeti de oteldeydi! Pakistan’da otel otoparkında patlama

Pakistan'ın Ketta şehrinde bir otelin otoparkında meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi ise yaralandı.

Yetkililer, patlamanın Serena Otel'in otoparkında yaşandığını, olayın sebebinin araştırıldığını açıkladı.

Patlamanın etkisiyle otoparktaki araçlar zarar görürken, otelde de hasar oluştu.

​​​​​​​AA muhabiri hafif yaralı

Öte yandan, ramazan yardım faaliyetleri çerçevesinde bu otelde Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) heyeti ile beraberindeki Anadolu Ajansı (AA) muhabiri de bulunuyordu.

Patlama sırasında odalarında olan TDV heyeti, hadiseyi yara almadan atlattı. O sırada otel locasında bulunan AA muhabiri Recep Bilek ise eline isabet eden cam parçaları nedeniyle hafif yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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