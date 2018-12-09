Türkiye dışarıda çok daha büyük

Iraklı muhalif gazeteci İsraa Emad Wafe, Akit gazetesine çarpıcı açıklamalarda bulundu. “Sizdeki FETÖ de bizdeki Kesnizani’nin birkaç model daha gelişmiş bir versiyonu” diyen Wafe, şu çarpıcı ifadeleri kullandı: “Siyonist haçlının klavuzu olarak bizde Kesnizani tarikatı vardı. Saddam’ın oğullarına, eşine kadar herkesi etkisi altına almıştı. ABD ve Batılı müttefiklerinin Irak’ı işgalinde, Irak Ordusu’nun hiç direniş göstermemesinin sebebi onlardı. Bu tarikat yüzünden Irak hiçbir direniş göstermeden korkunç bir işgale teslim edildi. Saddam gitti, Irak’ın bütün yer altı, yer üstü varlıkları talan edildi ve Irak sosyal olarak dörde bölündü. Ancak Kesnizani hâlâ bitmedi. Şimdi bölünmüş parçalardan oluşan Irak’ta kalanları almak üzere gelen emperyalistlere klavuzluk yapmaya devam ediyor. İnanıyorum ki son Iraklı da Irak’tan gidene ya da ölene kadar bitmeyecekler. Çünkü görevleri bu. İşte sizdeki FETÖ de bizdeki Kesnizani’nin birkaç model daha gelişmiş bir versiyonu olup, dünyada yaklaşık 200 milyar dolara hükmeden bir bütçeye sahip bir örgüt. Bu yüzden Siyonist efendileri asla bu klavuzlarını sahipsiz bırakmayacaklardır. Bu tür örgütlerin en büyük özelliği yapay zeka formatında olup asla vazgeçmemeleridir. Narkoz etkisi ile barınırlar, mücadelede zafiyet, Allah korusun güçlenmelerine vesile olur”

“Erdoğan düşse her şey çok kolay olacaktı”

“Emperyalizmi dost bilen ya da ciddiye almayanlara en bariz örnekler, Afganistan, Irak ve Suriye’dir” ifadelerini kullanan Wafe, “Emperyallerin hedefinde İsrail hegemonyasına en büyük engellerden biri olan Mısır, ki orayı düşürüp engel olmaktan çıkardılar, sonra da artık fazla olmaya başlayan Türkiye vardı. 15 Temmuz’da o denendi. Şayet başarılı olsalardı, Sayın Erdoğan’ı da Mursi gibi yapacaklardı. Ancak Türk Milleti buna müsaade etmedi. Çünkü biliyorlardı ki, Erdoğan düşse, her şey çok kolay olacaktı” şeklinde konuştu.

“Kaşıkçı cinayeti Türkiye’nin gücünün sergilendiği bir olaya dönüştü”

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin de, Türkiye’ye yönelik yeni bir saldırının parçası olduğunu düşündüğünü kaydeden İsraa Emad Wafe, “Ancak Kaşıkçı olayı, Türkiye’nin prestijine karşı hazırlanmış bir dinamit iken, Türk güvenlik ve istihbarat kuruluşlarınca kısa sürede çözülerek, Türkiye’nin büyük gücünün bütün dünyaya sergilendiği bir olaya dönüştü. Bu olay da ters tepti” ifadelerini kullandı.

“Türkiye AB’ye eşdeğer bir güç”

Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) kapısında yıllarca oyalanmasının da zamanla Türkiye’nin hayrına bir sonuç verdiğini vurgulayan Iraklı muhalif gazeteci Wafe, “Türkiye AB’ye giremeyecek kadar büyük bir ülke. Türkiye’de yaşayan kardeşlerimiz farkında olmayabilir ama, Türkiye dışarıdan çok daha büyük görünüyor. AB bölünecek ve kopan parçalardan Türkiye’ye ayrı teklifler gelecektir. Bence Türkiye yer aldığı jeopolitik konum ve Türk-İslam dünyasındaki ağırlığı ile AB’ye eşdeğer bir güçtür. Bu yüzden AB ile masaya eşit şartlarda oturmayı hak ediyor” değerlendirmesini yaptı.

Ümmet artık uyandı

AB ve ABD’nin açıktan desteklediği Suriye’deki Kürt devleti projesinin çökeceği öngörüsünde bulunan Wafe, “Örgütlere verdikleri binlerce tır-vagon-kargo uçağı dolusu silah mühimmatlar Kandil bölgesine bırakılan ilaçlar, hepsi boşuna. Zira ümmet uyandı. Dolayısıyla fabrika imalatı örgüt ve tarikatların foyası da ortaya çıktığına göre, Erdoğan’a rağmen bölgede emperyallerin tutunma şansları çok düşük. Erdoğan perceresinden bakmayan Afganistan, Irak, Suriye gibi ülkelerin neler kaybettiğini anlatmaya gerek yok. Bu geç kalmışlık ve yaşanmışlıklar ümmete Erdoğan etrafında kenetlenmenin zaruretini dayatıyor ve bundan kaçış yok. Gelecek dünya Müslümanlığının olacak. İşte bu yüzdendir ki, Erdoğan hedefte. Bu düşüncelerim izlenimlerimin neticesi olup, 3 boyutlu bir özelliğe sahiptir. Siz unutsanız da onlar unutmuyor. Selçuklular da haçlılarla sınandı. Osmanlı da. Ancak tüm bunları sentezleyen Müslümanlığın son umudu olan Recep Tayyip Erdoğan yalnız bırakılmamalıdır” şeklinde görüşlerini dile getirdi.