Türkiye dev proje için el değiştirdi! Resmen duyurdular

Palu Kovancılar 150 Yataklı Devlet Hastanesini yapacak firma belli oldu. İhaleyi En uygun teklifi 1 milyar 50 milyon Türk lirası veren METAG İNŞAAT TİC. A.Ş. + GÖKHAN MADENCİLİK İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş. ortaklığı kazandı.

Bilindiği üzere hastanenin ilk ihalesi 9 Haziran 2023 tarihinde yapılmış ihale 880 milyon TL ile ziver Holding’te kalmıştı. Ancak bu miktar, 2022 yılı birim fiyatları baz alınarak hesaplanan ve ihale dosyasına konan 618 Milyon TL olan yaklaşık maliyetin yüzde 42 oranında daha yüksek olduğu için yasal olarak iptal edilmişti.

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