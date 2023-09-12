  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yanlarından bile geçen yok! Otomobil çöplüğünden inanılmaz kareler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kaç kez söyledim, nasıl yıkmazsınız?" diyerek tepki göstermişti: Kıyı şeridindeki o binalar yıkıldı sahil halka açıldı

Doğuş Otomotiv kapanıyor mu? Şirkete yakın isim gerçeği açıkladı

TSK’yı hedef almışlardı! Cihat Yaycı Paşa'dan iftiralara sert cevap

O gün neler yaşandı? Akit’in ‘bellendiniz paşam’ manşetinin perde arkası

Ben yaptım oldu devri kapandı: Bursa Büyükşehir Belediyesi 120 fabrika binasını yıkıyor

Mansur’da ses yok! Halk Ekmek’teki Rüşvet skandalında sıcak gelişme

Libya'daki sel felaketi, tarihin en korkunç sel felaketlerini akla getirdi: Bu selde 2 milyon kişi öldü

Bölgeden petrol taşınca TPAO harekete geçti! Müthiş haber geldi

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Türkiye'de Libya hamlesi
Ekonomi Türkiye dev proje için el değiştirdi! Resmen duyurdular
Ekonomi

Türkiye dev proje için el değiştirdi! Resmen duyurdular

Yeniakit Publisher
2023-09-12 18:52:00 - 2023-09-12 19:08:57
Türkiye dev proje için el değiştirdi! Resmen duyurdular

Elazığ'da dev proje el değiştirdi! Palu Kovancılar 150 Yataklı Devlet Hastanesini yapacak firma belli oldu

Palu Kovancılar 150 Yataklı Devlet Hastanesini yapacak firma belli oldu. İhaleyi En uygun teklifi 1 milyar 50 milyon Türk lirası veren METAG İNŞAAT TİC. A.Ş. + GÖKHAN MADENCİLİK İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş. ortaklığı kazandı.

Bilindiği üzere hastanenin ilk ihalesi 9 Haziran 2023 tarihinde yapılmış ihale 880 milyon TL ile ziver Holding’te kalmıştı. Ancak bu miktar, 2022 yılı birim fiyatları baz alınarak hesaplanan ve ihale dosyasına konan 618 Milyon TL olan yaklaşık maliyetin yüzde 42 oranında daha yüksek olduğu için yasal olarak iptal edilmişti.

Türk dünyası ve Türkiye harekete geçti: Kazakistan'dan Azerbaycan'a rekor bir Karabağ desteği daha geldi
Türk dünyası ve Türkiye harekete geçti: Kazakistan'dan Azerbaycan'a rekor bir Karabağ desteği daha geldi

Gündem

Türk dünyası ve Türkiye harekete geçti: Kazakistan'dan Azerbaycan'a rekor bir Karabağ desteği daha geldi


ÖNE ÇIKAN VİDEO
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23