Türkiye depremin acısını yaşıyor! İyi Partili LGBT sevici Bahadır Erdem'den çirkin sözler

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Türkiye 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin acısını yaşıyor.

85 milyon ile el ele veren devlet; tüm imkanlarını depremin yıkıcı olduğu Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye için seferber etti.

Dünyadan da Türkiye'ye destek yağdı. Bu acı süreçte muhalefet ile besledikleri troller; yalan ve iftiralar atarak çirkinliklerini sürdürdü.

İyi Partili LGBT sevici Bahadır Erdem'den çirkin sözler

'Devlet düşmanı' ismi ekrana çıkarmaktan utanmayan CHP'nin yayın organı Halk TV'de konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yardımcısı LGBT sevici Bahadır Erdem, enkaz altında yaşam mücadelesi veren ve onları kurtarmak için canla başla çalışan kahramanlara saygı göstermeyerek sunucu İsmail Küçükkaya ile birlikte siyaset yaptı.

Türkiye'nin yaşadığı deprem acısını bir tarafa bırakıp seçim konuşmaktan utanmayan Bahadır Erdem, "Deprem, OHAL ya da başka bir herhangi nedenle bu büyük deprem dahil hiçbir suretle iktidarın anayasaya göre seçimi erteleme hakkı yok" dedi.

LGBT'ye açık açık destek verdi

Eşcinsel sapkınlara destek videosuyla gündemi bir ara meşgul eden Bahadır Erdem 3 kızı ve eşi ile birlikte 2019 yılının haziran ayında New York'a giden Bahadır Erdem, LGBT onur yürüyüşüne katılmıştı.

Erdem'in söz konusu görüntüde "Daha durun daha hiçbir şey görmediniz. Hiçbir şey başlamadı. Kilise bütün rahipleriyle birlikte pride kutluyor. Bütün New York, bugünü büyük bir an olarak kutluyor. Buraya gelen insanlar geymiş, vesaireymiş, LGBT'ymiş, heteroseksüelmiş öyle bir ayrım yok. Bugünü müthiş bir insanlık günü olarak kutluyorlar" açıklamaları yer alıyor.

Devlet düşmanını ekrana çıkardılar

CHP'nin yayın organı Halk TV deprem bölgesinde adeta devlet düşmanlığı propagandası yaptı. TİP vekili Ahmet Şık'ı canlı yayına çıkara kanal "Devlet niye var, devleti ben sadece hak ararken karşımda polis topu olarak görmek istemiyorum. Devlet vatandaşını koruyup, kollamakla var olan bir mekanizmadır. Bu kadar kutsallaştırılan devlet anlayışının mantığı yanlış. Herkes bunu bir sorgulasın. Buradaki tablonun ardından herkes şunu kafasına kazıyabilir; böyle bir devletin düşmanı olmak haktır ve meşrudur" şeklindeki rezil sözleri yayınlamaktan utanmadı.