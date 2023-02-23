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Dünya Türkiye depremi sonrası Rusya'da flaş teklif
Dünya

Türkiye depremi sonrası Rusya'da flaş teklif

Türkiye'de meydana gelen deprem felaketinin ardından Rusya'da konutlardaki denetimlerin artırılması konusu gündeme geldi.

Yeniakit Publisher
2023-02-23 07:56:00 -
Türkiye depremi sonrası Rusya'da flaş teklif

Türkiye’de yaşanan deprem felaketinin ardından, Rusya’da da inşaatlarda kullanılan malzemelerin kalitesine yönelik kontrollerin sıkılaştırılması gündeme geldi.

Rusya Çimento Üreticileri Birliği (Soyuztsement), Türkiye’deki depremlerin yıkıcı etkilerine dikkat çekerek, yapı malzemelerinin denetiminde eski kontrol sistemine geri dönülmesini teklif etti.

Kommersant gazetesinin haberine göre, Rusya’daki çimento üreticileri, ülkede salgın öncesinde yürürlükte olan çimento kalte kontrol sisteminin yeniden uygulanması önerisinde bulunuyor.

Sahte ürünlerin yaygınlaştığına ve büyük çimento üreticilerine gelen taleplerin azaldığına dikkat çeken Soyuztsement, olası doğal afetlerin vereceği zararları en aza indirmek için denetimlerin sıkılaştırılması gerektiğinin altını çiziyor.

Ekonomik Kalkınma Bakanlığı ise eski denetim sistemine dönülmesinin iş dünyası üzerinde idari baskıları artıracağı görüşünde.

Rusya’da, yaklaşık 30 yıl önce hazırlanan sismik tehlike haritasının da güncellenmesi gerektiğinin önemine işaret ediliyor.

Rusya’da çimento kontrolleri 2017-2022 yılları arasında devlet standart kurumu Rosstandart tarafından yapılırken, salgının başlamasının ardından iş dünyasına destek önlemleri kapsamında bu uygulamaya moratoryum getirilmişti.

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