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Gündem

Türkiye denizden vurdu! 3 İHA ve 1 drone düşürüldü

Libya'da terörist Hafter'i hezimete uğratan Türkiye'nin, darbeci isme karşı verdiği mücadelenin detayları belli oldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 11:06:00 -
Türkiye denizden vurdu! 3 İHA ve 1 drone düşürüldü

Libya'yı ele geçirmeye çalışan Suudi Arabistan, BAE ve Rusya destekli Halife Hafter, Türkiye'nin adımları sonrası hezimete uğradı.

Milliyet yazarı Abdullah Karakuş, Türkiye'nin Libya'daki faaliyetlerini köşesinde değerlendirdi ve Hafter'e vurulan darbenin detaylarını duyurdu.

İşte Karakuş'un aktardığı detaylar:

Libya ve Akdeniz’de dünyaya net mesaj verdik.

Bir süredir TSK, Türkiye’nin çıkarları doğrultusunda Libya hükümetine destek veriyor.

Darbeci Hafter’e ise bazı Arap ülkeleri ve bazı Avrupa ülkeleri destek veriyor.

Bizim 7 savaş gemimiz Libya açıkları başta olmak üzere Akdeniz’de dolaşıyor.

Edindiğim bilgiye göre bu fırkateynlerden atılan atışlarla darbeci Hafter’in kullandığı 3 İHA ile 1 drone düşürmüşüz. Yani denizden havayı temizlemişiz.

Sadece hava ve karadan değil denizden de etkili bir şekilde gücümüzü göstermişiz.

Avrupa ülkelerinin ise toplamda 3 gemisi sıcak bölgede dolaşıyormuş.

Üst düzey askeri yetkililerden aldığım bilgi, TSK Akdeniz’de Türkiye’nin çıkarlarını korumak için 7 gün 24 saat aralıksız çalışmalarını sürdürecek...

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Yorumlar

ALLAH EBEDİYEN RAZIOLSUN

Allahım sen zaferden zaferleri nasipet amin şu cuma hürmetine amin
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midyat'lı

ALLAH sizleri korusun hem Devlet yetkilileri hemde güvenlik güçlerimiz amin
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