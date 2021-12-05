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Dünya Türkiye DEAŞ'ın kanlı saldırısını kınadı
Dünya

Türkiye DEAŞ'ın kanlı saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ tarafından Irak'ta Mahmur yakınlarında bir köye düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı.

Yeniakit Publisher
2021-12-05 03:29:00 -
Türkiye DEAŞ'ın kanlı saldırısını kınadı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın Mahmur ilçesi yakınlarındaki bir köye düzenlenen terör saldırısında 10 Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) güvenlik gücü mensubunun ve 3 sivilin hayatını kaybettiğinin büyük üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Terör örgütü DEAŞ tarafından üstlenildiği anlaşılan bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. IKBY makamları ile Irak Hükümetine ve saldırıda hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyor, ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan açıklamada, Türkiye'nin, terörle mücadelede Irak hükümeti ve IKBY ile Irak halkının yanında durmaya devam edeceği de vurgulandı.

Irak'ın Musul kentine bağlı Mahmur ilçesinde DEAŞ'ın dün düzenlediği saldırıda, 10'u IKBY'ye bağlı Peşmerge, 3'ü sivil olmak üzere 13 kişinin yaşamını yitirmişti.

DEAŞ'ın kırsal bölgelerdeki saldırıları devam ediyor

DEAŞ'ın 27 Kasım'da Süleymaniye'nin Kifri ilçesinin Kuleco bölgesindeki saldırısında 5 Peşmerge ölmüş, 4 Peşmerge yaralanmıştı. Yaralananlardan durumu ağır olan 1 Peşmerge'nin kurtarılamadığı açıklanmıştı.

Kifri ilçesine 29 Kasım'da düzenlenen saldırı sonucunda ise 1 Peşmerge'nin öldüğü, 3 Peşmerge'nin yaralandığı belirtilmişti.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar'ın tamamını, Diyala ve Kerkük kentlerinin de bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler, yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de, terör örgütüne karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar'ın kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

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