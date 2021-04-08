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Ekonomi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan rezerv açıklaması
Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan rezerv açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, toplam rezervlerini açıkladı. Açıklamaya göre; Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 2 Nisan ile biten haftada 3 milyar 194 milyon dolar azaldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-08 17:44:00 -
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan rezerv açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 2 Nisan ile biten haftada 3 milyar 194 milyon dolar azalarak 87 milyar 446 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri de 2 milyar 809 milyon dolarlık azalışla 50 milyar 894 milyon dolardan 48 milyar 85 milyon dolara düştü.

Merkez Bankası'nın altın rezervleri ise 2 Nisan haftasında 385 milyon dolar azalarak 39 milyar 746 milyon dolardan 39 milyar 361 milyon dolara indi.

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