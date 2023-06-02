'Türkiye Cumhurbaşkanı' ibaresine itiraz etmişlerdi... Cumhurbaşkanları Ahmet Necdet Sezer'in davetiyesinde de aynı ibare yazılıymış!

Cumhurbaşkanlığı'nın davetiyesinde 'Türkiye Cumhurbaşkanı' ibaresine itiraz eden ve 'Cumhuriyeti siliyorlar' imasında bulunanlara en güzel cevabı eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in davetiyesi verdi. Ahmet Necdet Sezer, Abdullah Gül, Süleyman Demirel ve Turgut Özal için de 'Türkiye Cumhurbaşkanı' ifadesinin kullanıldığı biliniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, davetiyeye "Türkiye Cumhuriyeti" değil, "Türkiye Cumhurbaşkanı" yazdı diye algı yaratmaya çalışanlara en güzel cevabı eski cumhurbaşkanlarının davetiyeleri verdi.

Seçim mağlubiyetini unutturmak ve konuyu saptırmak isteyen muhalifler her seçim sonrası aynı şeyi yapıyor.

Bakın Ahmet Necdet Sezer, Süleyman Demirel, Turgut Özal ve Abdullah Gül davetiyelerine ne yazmış?

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