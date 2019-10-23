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"Türkiye çok pahalı" diyenlere Almanya'dan tokat gibi cevap verdi

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çeken Tuğrul Selmanoğlu, sürekli Türkiye'nin Avrupa ülkelerinden daha pahalı olduğu algısı oluşturmaya çalışan memleket muhaliflerine, Almanya'daki market ürünlerinin fiyatlarını göstererek cevap verdi.

23 Ekim 2019 Çarşamba 12:33

Sosyal medya fenomeni Tuğrul Selmanoğlu, Türkiye'de hayatın pahalı olduğunu savunarak Avrupa-Batı güzellemesi yapan memleket muhalifleri için dikkat çeken bir video paylaştı. Almanya'da yaşayan Selmanoğlu, market fiyatlarını göstererek, asgari ücrete nazaran fiyatların o kadar da ucuz olmadığını kanıtladı. Tuğrul Selmanoğlu'nun paylaşımı oldukça ses getirdi.

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 12:33
  1. Tuğrul Selmanoğlu
  2. Almanya market fiyatları

YORUM YAZ

  • cahillere akılcahillere akıl6 sa önce
    türk parasına çeviriyor hala LANET OLSUN CAHİL ZİHNİYETE AMINA KODUMUN YAVŞAKLARI MADEM ÇOK PAHALI YOK ÖYLE YOK BÖYLE DÖN ULAN TÜRKİYEYE NE İŞİN VAR ORADA PEZEVENK?
  • Muhammet AteşçiMuhammet Ateşçi13 sa önce
    almanyada her yerde ev kirası 1000 euro değil. O yalan o konuyu geçin bikere. Onun haricinde bu arkadaşın bilipde inkar ettiği şey o ev kirasının içinde ısınma ve sıcak su dahil. Yani her ay hükümetin yaptığı zamları hesaba katarsak 250 ile 450 tlarası ödenen doğal gaz Almanyada ödenen kiranın içinde. Sıcak sı zaten doğalgazlı her evde mevcut.Diğer bir konuda adamların para birimi euro olduğu için onu Türk lirasına çevirmek gibi bir aptallık yapmanızda çok saçma. Oradaki 1 euro buradaki 1 tl ile aynı değerde.
  • GeberinGeberin14 sa önce
    Alaman dan daha almancılar var malesef bizim memlekette. Oku adam ol kardeşim. Türkiyede mühendis çiftler evinde hizmetçi çalıştırıyor. Ab de milyoner olmak lazım hizmetçin olması için.
  • Emir KurtEmir Kurt15 sa önce
    bir kere türk lirasına çevirmek saçma olmuş.Çünkü 1euro ürüne 6.5 demiş bu türkiye de 5 tl diyor zaten olayda o 2000 tl kazan birisi 5 tl öderken 2000 euro kazanan birisi 1 euro ödüyor.
  • ufuk Başalufuk Başal15 sa önce
    1.99 euro onlara göre 50 kuruş enflasyon denen bir şey var türkiye ve alamanyayı karşılaştırman çok yanlış en azından bu şekilde yapman 1557 euro almanyada asgari ücret 2000 tl ise türkiye 778 kilo patates alır almanyada asgari ücretli biri türkiyede patates 4 tl 500 kilo patetes alır üstüne üstlük biz tarım ile geçinen bir ülkeyiz adamlar ithal patates alabiliyolar yani bizden fazla üretsek bile
  • mahmut mahmut 16 sa önce
    adamlar bildiğin eleştiri haberini yayınlıyorlar aferin akit 
  • PutsavarPutsavar17 sa önce
    Putperestlerin son argümanını da tarumar ettin usta. Yapılır mı bu.
  • KayamanKayaman17 sa önce
    Eskiden yurtdisi geliri ile simdiki euro ile yasamanin ne kadar zor oldugunu burda yasayan bilir. Ben 42 yildir Hollandada 65 yasinda halen calismakta ve almis oldugum kideme gore 2050 euro aliyorum. 3 kisilik bir ailenin tek geliri hesabi ile ayni sekilde Turkiyede benim kidemimde olan bir kisini en az 4500 tl alacagini dusunursek ben kendi giderlerimi euro uzerinden ve Turkiye olan kardesimin giderlerinide Turk lirasi uzerinden hesaplayinca benim cebimde 255 euro Turkiyedekinin cebinde 340 euro kalmakta.(2200 TL) , Yani Turkiyede yasamak nankor olmayan icin cennet. 1,70 euro benzin litresi, 11.00 TL- Turkiyede 6 TL
  • KAdir KAdir 17 sa önce
    Bir mal İngiltere den bahsetmiş Almanya dünyanın en düzenli ülkesi sosyal evler öyle berbat değil hatta normal evlerden güzeldir, gidip görün konuşun, biliyorum ve gördüm diye yazıyorum sizler gibi atmıyorum
  • haber mi yaptınız?haber mi yaptınız?17 sa önce
    İtalyada'ydım yazın.. bizim 30-40 lira verdiğimiz peyniri, eti 3-5 euroya alıyorsun marketten. ortalama işçi ücretleri 1400-1750 euro. hadi yapın hesabını. insan gibi yaşayamazsın Türkiyemizin 2000 tl asgari ücretiyle. net!
  • galipgalip17 sa önce
    BUNU HABER DİYE VERİYOR AKİT NEREMLE GÜLSEM BİLEMEDİM
  • VeliVeli17 sa önce
    almanya ve türkiye şartları birmi? 
  • mustafa temizmustafa temiz17 sa önce
    gel gardas turkiye de yasa ne isin var almanyada almanlar zaten sizden bikmis bizde cok suriyeli afganli var elbet sende bi somun ekmegi alirsin 
  • aliçoaliço18 sa önce
    Bu haberi haber yapıp gazetesinde yayınlayan gazeteye ve gazeteciye yazık...Oradaki asgari ücrettende bahset bakalım biraz...
  • koray kaplankoray kaplan18 sa önce
    iki sene amerikada yaşamış biri olarak şunu söylemek isterim. Türkiyem bir cennet.
  • TansiyonTansiyon18 sa önce
    Akit böyle adamları haber yapıyorsun ya vallahi tansiyonum çıkıyor.
  • puhahahahapuhahahaha18 sa önce
    başka kelime karşılamaz ki, şu çomar kelimesini lügate sokandan Allah razı olsun. o kadar çoklar ki... güler misin ağlar mısın şu habere.
  • kuzey orhunkuzey orhun18 sa önce
    Almanyada çalışan biri Türkiyeden 10 misli daha fazla kazanıyor .Ama Türkiyedeki fiyatları Almanya ile kıyaslıyor,bunu kıyaslayan birisi aklı varsa ........... biri, aklı yoksa ,tımarhanelik birisi olması gerekiyor.
  • GAGAŞGAGAŞ18 sa önce
    iyimisin sen bilader. oranla bakalım tl ile euroyla alınan malzemeye,öyle boş boş gavara yapma en basitinden sana hesap10litre benzin ,10 litre bazında alınan maaşa oranı almanyada 0,011 10l/maaş-Türkiyede bu oran 0,035 10l/maaş hesap ortada. birim bazında türkiyede askeri üçretli %25 daha fazla alıyor ama almanyada birim bazında %50 daha ucuz, mesela üzüm 1,99 euro yazıyor ama türkiyede 6,45 tl . bunu oranlayın yine her halükarda almanya daha ucuz.ev fiyatına gelince birader türkiyede şehir merkezinden ev tut bakalım askeri ücretli tutabiliyormu.
  • Hasan Hasan 18 sa önce
    Ulan bu çakalı birde haber yapıyorsunuz utanmadan
  • hay bin gunduzhay bin gunduz18 sa önce
    goygoycu gel de Türkiye'de asgari ücretle geçin... merkelin çocukları sizi niye Türkiye'de yaşamıyorsunuz la? hayırdır?
  • turgayturgay19 sa önce
    yeni caguarınla mı gittin markete tosun
  • CanCan19 sa önce
    Acaba niye gurbetciler ve selmanoglu derhal kesin dönüs yapmiyorlar da yillarini pahali almanya da geciriyorlar. Almanya nin nesi tatli geliyor bir de onu anlatsin. Euro 6.50 lira ya cevirince Türkiye de tatil pek balli geliyor degil mi?
  • vedatvedat19 sa önce
    Para birimi birbirine çevrilerek bu hesap yapılmaz. Mukayese için birim hesabı yapılır. Almanya'da 2020 euro olsa Türkiye'de 2020 TL olsa bu iki ülkede bu 2020 birim parayla hesap yapacaksın. Benzin Türkiye'de 7 birim Almanya'da 2 birim. farkı anladınız mı? Anlamayan kendini boğaz köprüsünden aşağı atsın. Bu hesapla insanların aklıyla dalga geçmeyin. Bir çok ülkede olmayan imkanlar ülkemizde mevcut. Kanada sağlık ücretsiz her şekilde ama muayene olmak için 1 ay bekliyorsun. Amerika'da sağlık için temel sigortan yetmiyor. Türkiye'deki gibi sağlık hizmeti alabilmek için çok ciddi prim yatırman lazım. Başka ülkede yaşamak istemem ama bu videodaki gibi saçma mantığa karşıyım.
  • SezginSezgin19 sa önce
    Almanyada saat ücreti de olsa asgari ücret 1500 euroyu geçmez. Bunun 450-500 eurosu vergiye gider. Ailecek çalışmazsanız Almanyada aç kalırsınız. Almanya güzellemesi yapan muhalifler neden hep et fiyatları ve akaryakıt fiyatlarını Türkiye ile kıyaslıyor. Neden sağlık vergisi, araba vergisi, çöp vergisi, ev kirası, tv vergisi vs. Bunları neden hiç söylemiyorlar. Almanya da ölmek bile pahalı. Bir yakınınız öldüğünde onu defnetmek için bile bir servet harcarsınız.
  • AklAkl19 sa önce
    Iyi yapmış sin tomatesinkilosunu söylememiş sin 2;49
  • LamilLamil19 sa önce
    Yani hukumet yanlisi musluman gazete akit bize diyor ki, halinize sukredin.
  • ÖzgünÖzgün19 sa önce
    Bu haberi yaparken insanların gelir seviyesini atlamışsınız.Daha yeni oradaydım.Şampuan en lüksü üç yuro.Patates 0.75 en pahalısı.Bizim tl yi yıtoya çevirip hesap mı yaptınız.Gülünçsünüz.Et 5.5 yuro beyler.
  • RecepRecep19 sa önce
    Fiyatlar Euro Tl ye çevirip pahalı demeyeceksin. Orada yaşan için düşündüğün zaman gayet uygun benzin 1,90 dizel 1,75Euro Türkilye de 2 lira ya Benzin yada dizel alamazdın 3 katı
  • SezginSezgin19 sa önce
    Saat ücretine göre Almanya'da en fazla 1500 euro civarı asgari ücret alırsınız ama bu fiyata Türkiyemizdeki gibi vergiler dahil değil. Asgari ücreti aldıktan sonra 450-500 euroya yakın vergi ödersiniz. Almanya'da çoluk çocuk tüm aile çalışmazsa tek maaşla aç kalırsınız. Almanya güzellemesi yapanlar hep et ya da benzin fiyatlarını kıyaslıyorlar ama Almanya'da sağlık sigortası, çöp vergisi, araba sigortası, ev kirası vs. ateş pahası. Ölmek bile parayla Almanya'da.
  • Göksen MereyGöksen Merey19 sa önce
    bir alman türkiyeye gelir krallar gibi tatil yapar, bir Türk almanyada aynı şartlarda tatili Türkiyede bile yapamaz, dalgamı geçiyorsunuz? alman aynı arabayı bizim aldığımızın nerdeyse 3 te 1 ine alıyor ne saçmalıyorsunuz?
  • meyyidmeyyid19 sa önce
    bence bu haber hiç yapılmamalıydı.çünkü almanya ile türkiye kıyaslanamaz maddi olarak..
  • Selman efendiSelman efendi19 sa önce
    Yapma etme madem öyle don turkiyeye..askeri ücretli bir adam 2_ 3 hafta turkiyede 3_ 5 yıldızlı bir otelde tatil yapıyor mu yapamıyor mu.ashgari ücretli bir adam parasıyla kaç litre benzin alabilir.hic geliri ve işi olmayanın durumu nedir onu niye anlatmıyorsun.. 
  • Kaktus SydneyKaktus Sydney19 sa önce
    Almanya soyle Almanya boyle. Turkler Bati ulkelerinde sosyal konutlarda yasamayi tercih ediyor olmali ki devlet sana yardim eder vs sozleri soylenmis. Ingiltere de ogrencilerin kaldigi bir devlet konutunda yasamistim; hic de hos bir yer degildi; butun issiz gucsuz ne kadar uyusturucu isleriyle ugrasan varsa oradaydi. Elbette devlet konutunda oturmak kimsenin tercihi olmayabilir ancak yorumlarda Turkiye de insanlar sokakta ac, acik gibi bir soylem var. Ben Londra sokaklarinda da evsiz cok gordum ki Turkiye den daha kotu alkol vs, Sydney sehrin bazi yerlerinde evsizler icin cadirlar var.Turkiye de akraban var, komsularin vs yine bir yardim eden olur, Bati da kimse kapini calmaz, hala Almanya soyle boyle. Kapitalizm sistemi iyi oturttuklari icin ayakta, yoksa sistem insan fitratiyla kel alaka; zenginlrr sistince siser, halk mucadeleye devam eder; aile cokmus, mutsuzluk diz boyu, Almanya yi cilalamaya gerek yok, Alman arkadasim vatandasligindan cikti yasam bana gore degil orada diyor; Bati cephesinde durum bu...Esim Istanbul da bir alisveris merkezine gitti; el yikama yerlerinde sensorlu havlu kagitlar var, elini yikadiginda yaklasiyordzn bir dal havlu uzaniyor hemen diyor, caddelerde luks otomibillerden yuruyemiyorsun kaldirimlar silme araba dolu; kimse evinde yemek yapmiyor cogunluk online yemek siparisi veriyorlar diyor. Ama Turkiye de yasayanlara sorsan olduk bittik batsin bu hukumet vs. Bu kadar nankorluk olur mu yahu! Diger taraftan bu kadar gereksiz lukse para harcamak israftan baska birsey degil havlu kagodi kendin ceksen ne olur ki; iyice aklaziyan isler, fitrata donmek cikar yol....
  • serdarserdar19 sa önce
    Sonra da çomar diyince kızıyorlar:D Birader 1 euro karşılığı kaç tl hesabı yapmak saçmalıktır.1500 EURO alan ile 2000 tl alan iki kişi için soru şu 1500 euroya kaç kilo üzüm alırsın? 667 kilo üzüm almanya da aIırken 307 kg (market ffiyatına baktım şu anki) burada alabiliyorsun.Ha o aradaki 360 kg üzümü de sen yedin sanırım almanyadan gelirken.Aynı hesabı diğer ürünler içinde yapabilrsiniz.Mesela akaryakıt yada et hesabı da yapabilirsin.Önemli olan kaç tl yaptığı değil önemli olan elinde ki parayla muadil olarak neleri alabiliyorsun.Ha bu arada farkettiyseniz asgari ücret konusunda fark bu kadar.Yani en alt düz iş için alınan ücret bu.Rakamlar yukarı çıktıkça makasın daha ne kadar açıldığını siz hesaplayın ki anlayın korkunç farkları.Komik bile değilsin birader.
  • EKOLL EKOLL 19 sa önce
    İçimizde bizden görünen bizim gibi adı olan lakin bizden olmayan ne çok hainimiz varmış. Allah celle celaluhu bu hainlere firsat vermesin. Allah'ım bunlar neye müstehak ise onu en iyi sen birsin. Sana havale ediyoruz Allah'ım.
  • GerçekGerçek20 sa önce
    Haberi yapan ve yayınlayan arkadaşlar! Sanırım sizin bir sorumluluğunuz yok ki hayatınızdan memnunsunuz. Ülkemiz gelirimize göre çok pahalı. Kazancımız bırakın keyfe temel ihtiyaçlara bile yetmiyor. Alışverişe çıkıp üst baş almak 2 senedir hayal oldu. Bilmiyorum siz ne kadar kazanıyorsunuz ama bu haberi manşetten görüp sokakta halk ile konuşma haberciliği bile yok. Çok saçma sapan ülke olduk. Gelir adaletsizliği haksızlık hukuksuzluk vergiler rant çok yüksek.
  • CoskunakademiCoskunakademi20 sa önce
    Tugrul selmanoglu fatih tezcan gibi tipler sisirin sisirin ulkede zam yok herkes bolluk icinde yasiyor zaten sizlerin tuzu kuru bir kilo et dunya para hersey ates pahasi gelmis ulkeyi almanyayla kiyasliyir gerizekali orda asgari ucret ne kadar emekli maaslari ne kadar 
  • YusufYusuf20 sa önce
    Almanya da asgari ücret ile hem kiranı öder hemde yeme içmeni çok rahat sağlarsın aynı şey Türkiye için geçerli değildir. Evin yoksa ise sosyal evlere başvurur ucuz kirada oturursun yine paran yetmez ise devlet kira ve gıda yardımı yapar, mukayese bile edemezsin Almanya ile Tr yi, Almanya 24 saat çalışan bir ülke. Yaşam Almanya da daha zordur keyifsiz tatsız yalnız tek dezavantaj budur.
  • osmanosman20 sa önce
    Bizimle dalga geçmeyin.Almanya da asgari ücret 1400 Euro.Bizim paramızla 9100 TL.
  • Kadir Kadir 20 sa önce
    Saçma sapan haber yapmayın Almanya da saat ile çalışırsın saat üçreti en düşük 9.50 € dur, kazandığın para ev kirası ve yemeğe yetmez ise gidip başvuru yapıp yardım alabilirsin, adamlarda sosyal devlet anlayışı var, üstelik orda paranın değeri olduğu için yani karşılığında bişey alabildiğin için Cent leri bile sayarsın.

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