"Türkiye çok pahalı" diyenlere Almanya'dan tokat gibi cevap verdi
Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çeken Tuğrul Selmanoğlu, sürekli Türkiye'nin Avrupa ülkelerinden daha pahalı olduğu algısı oluşturmaya çalışan memleket muhaliflerine, Almanya'daki market ürünlerinin fiyatlarını göstererek cevap verdi.23 Ekim 2019 Çarşamba 12:33
Sosyal medya fenomeni Tuğrul Selmanoğlu, Türkiye'de hayatın pahalı olduğunu savunarak Avrupa-Batı güzellemesi yapan memleket muhalifleri için dikkat çeken bir video paylaştı. Almanya'da yaşayan Selmanoğlu, market fiyatlarını göstererek, asgari ücrete nazaran fiyatların o kadar da ucuz olmadığını kanıtladı. Tuğrul Selmanoğlu'nun paylaşımı oldukça ses getirdi.
YORUM YAZ