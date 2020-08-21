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Spor Türkiye Cimnastik Federasyonundan "pilates sertifika programları" uyarısı:
Spor

Türkiye Cimnastik Federasyonundan "pilates sertifika programları" uyarısı:

"Hiçbir yetkiye sahip olmayan kişi veya derneklerce çeşitli kademe pilates için eğitmenlik sertifika programları düzenlenme ilanları verilmekte, 'onaylı veya uluslararası geçerli' ibareleri eklenerek aldatmanın boyutu genişletilmektedir"

Yeniakit Publisher
2020-08-21 11:37:11 -
Türkiye Cimnastik Federasyonundan "pilates sertifika programları" uyarısı:

ANKARA (AA) - Türkiye Cimnastik Federasyonu, yetkili olmayan kişi ve derneklerce pilates sertifika programları ilanları verildiği ve "onaylı veya uluslararası geçerli" ibaresi eklenerek de aldatmanın boyutunun genişletildiği uyarısında bulundu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Son zamanlarda doğrudan veya CİMER kanalıyla federasyonumuza ulaşan bilgi ve belgelerden, artan oranlarda, hiçbir yetkiye sahip olmayan kişi veya derneklerce çeşitli kademe pilates için eğitmenlik sertifika programları düzenlenme ilanları verilmekte, “onaylı veya uluslararası geçerli” ibareleri eklenerek aldatmanın boyutu genişletilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca cimnastik branşlarında resmi olarak bir iş yeri açabilmek için (salon-stüdyo) o branşta en az 2. kademe belgeye sahip bir antrenörle sözleşme yapılmış olması, açılmış iş yerinde çalışabilmek için de o branşta en az 2. kademe belge gerektiği ve bu belgelerin sadece federasyon tarafından verildiği vurgulandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının Spor Bilgi Sistemi'nde yer alan kursların dışında alınacak hiçbir belgenin geçerli olmadığının belirtildiği açıklamada, konuyla ilgili doğru bilgiye Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri, il temsilcileri ve federasyon kanalıyla ulaşılabileceği kaydedildi.

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