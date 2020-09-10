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Spor Türkiye Cimnastik Federasyonu tesisleşme çalışmalarını sürdürüyor
Spor

Türkiye Cimnastik Federasyonu tesisleşme çalışmalarını sürdürüyor

Yeniakit Publisher
2020-09-10 12:19:31 -
Türkiye Cimnastik Federasyonu tesisleşme çalışmalarını sürdürüyor

ANKARA (AA) - Türkiye Cimnastik Federasyonu, tesisleşme ve salonları olimpik standarda çıkarma çalışmalarını sürdürüyor.

Federasyondan yapılan açıklamada, İstanbul'da Burhan Felek ve Beylikdüzü Cimnastik Salonlarının ardından Uğur Mumcu Sporcu Fabrikası'nda da olimpik standartlarda gerekli çalışma ortamının sağlandığı belirtildi.

Tesisleşme için her türlü gayretin gösterildiği ve birçok salonda iyileştirmelerin yapıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kartal Uğur Mumcu Sporcu Fabrikası'na, ritmik cimnastik kulüplerinin daha verimli çalışabilmesi için İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'müzün desteği ile uluslararası ritmik cimnastik minderi ve olimpik standartlarda bir platform verildi. Tavan yüksekliğinin önemli olduğu ritmik cimnastik branşında olimpik standartlarda verilen bu malzemelerle ile spor kulüpleri artık çok daha başarılı sporcular yetiştirecek. Türkiye genelinde her branşımızda salonların olimpik standartlara ulaşması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Başta İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."


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