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Spor Türkiye Cimnastik Federasyonu İcra Kurulu, İstanbul'da toplandı
Spor

Türkiye Cimnastik Federasyonu İcra Kurulu, İstanbul'da toplandı

Yeniakit Publisher
2020-09-24 17:02:12 -
Türkiye Cimnastik Federasyonu İcra Kurulu, İstanbul'da toplandı

ANKARA (AA) - Türkiye Cimnastik Federasyonu (TCF) İcra Kurulu, İstanbul'da toplandı.

Federasyondan yapılan açıklamada, TCF Başkanı Suat Çelen'in, Başkan Vekili Emre Bağcı, asbaşkanlar İsmail Göktekin, Derviş Çatalbaş, Cumhur Özçelik, Birol Yalçın ve Genel Sekreter Recep Şahin ile toplantıda bir araya geldiği ifade edildi.

Yıl sonuna kadar organize edilecek faaliyetlerin durumunun görüşüldüğü toplantıda, olimpik ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi sporcularının değerlendirildiği, antrenör ve hakem kurslarının ele alındığı belirtildi.

Toplantı öncesi Sancaktepe Kamp Eğitim Merkezi'ni ziyaret eden kurulun, merkezin mevcut durumunu inceleyerek, açılışından önce yapılması gerekenleri tespit ettiği aktarıldı.

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