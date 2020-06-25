Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Çelen: "Türk sporuna yön verecek sporcular yetiştirmek istiyoruz"

ANKARA (AA) - SİNEM ER - Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, "En büyük hedefimiz, olimpiyatlara hazırlayabileceğimiz, Türk sporuna yön verecek sporcular yetiştirmek." dedi.

Çelen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde girilen normalleşme dönemine uyum sağlama ve yeni sezon hazırlık çalışmalarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Sporcuların çok iyi hazırlanmalarına rağmen salgın nedeniyle iptal edilen organizasyonlara katılamadıklarını belirten Çelen, "Tüm dünyanın alışmayı çalıştığı bu yeni düzene biz de devletimizin koyduğu kurallar ve talimatlar doğrultusunda uymaya özen gösteriyoruz.Yaşadığımız bu zorlu süreç sporcularımızda moral bozukluğuna sebep oldu.Fakat bu süreçte yönetim, icra ve teknik kurullarımızla yaptığımız toplantılarda verilen kararlar doğrultusunda on-line antrenmanlarla onları destekledik ve gün gün takip ederek yanlarında olmaya çalıştık. Kondisyonerlerimiz, yönetimimiz ve psikologlar sporcularımıza destek vererek antrenörleriyle sürekli irtibat halinde oldular." ifadelerini kullandı.

Salgın döneminde sporcularda büyük bir performans kaybı yaşanmamasından memnuniyet duyduğunu dile getiren Çelen, şunları kaydetti:

"Sporcularımızın fiziksel ve psikolojik düşüş yaşamaları olağan bir sonuç olurdu ancak bu kaybın çok fazla olmadığını gözlemlemek bizi mutlu etti. Sporcularımızın antrenmanlara başladıkları bu günlerde, kendilerinde çok fazla performans düşüklüğü görülmedi. Antrenmanlara çok istekli başlayan sporcularımızın, eskisinden daha iyi hazırlanacağına inanıyoruz. Mesela dünya şampiyonu sporcumuz İbrahim Çolak için bu sürecin olumsuz geçtiğini söyleyemeyiz. Yaşadığı sakatlık nedeniyle bu kötü süreci evinde geçirebildiği için, lehine çevirebildi."

Normalleşme dönemine girilmesiyle birlikte tamamlanamayan programlara başlandığına değinen Çelen, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda tesislerimizi açtık. Sporcularımız bu düzende antrenmanlara devam ediyor. Teknik kurullarımızın bize ilettiği bilgiler ise antrenmanların verimli ve yeni düzene uygun olarak devam ettiği yönünde. Salgının başladığı dönemde yapılamayan kurslarımızın telafisine başladık. Yarım kalan projelerimiz üzerine bu dönemde daha çok vakit ayırarak eksikleri tamamlama fırsatı bulabildik. İnşallah önümüzdeki aylarda da yeni projelerimizle camiamızın ve spor ailemizin karşısına çıkacağız." değerlendirmesinde bulundu.





-"En iyi sporcuları seçip, olimpiyatlara hazırlamak istiyoruz"





Her yıl revize edilen projelerin durum ve şartlara uygun şekilde ele alındığını aktaran Çelen, yeni sezon hedef ve çalışmalarla ilgili şunları söyledi:

"Plan ve projelerimizi sezon başlarında dört yıllık hazırlıyoruz ve uzun vadeli çalışmalar yapıyoruz. Teknik kurullarımız yeni sezon hazırlık çalışmalarını tamamlamak üzere. Bu doğrultuda yönetim kurulu kararlarımızı alacağız. En büyük hedefimiz, 81 ilin, 7-8 pilot bölgesindeki en iyi, Türk sporuna yön verecek sporcularını seçip Bakanlığımızın olimpiyatlara sporcu yetiştirme projesine dahil etmek. Ankara, Bolu ve İzmir’de bulunan Olimpiyat Hazırlık Merkezlerine yerleştirdiğimiz en başarılı sporcularımızı ise Antalya’da yapılacak olimpik merkezde, en iyi şartlarda hazırlamayı amaçlıyoruz."

Çelen, salgın sürecinin gidişatına göre organizasyonların durumunun şekilleneceğini ifade ederek, Avrupa Cimnastik Birliği tarafından yıl sonunda açıklanan Avrupa şampiyonalarına hazırlanmak öncelikli hedefimiz. Ayrıca kurullarımızın belirlediği uluslararası faaliyetlere de katılmak istiyoruz. Fakat katılamama durumunda bu faaliyetlerin açığını kamplarla kapatacağız. Cimnastikte yaş grupları küçük olduğu için birçok yarışmayı belki iptal edeceğiz. Sürece göre bir yol izleyerek faaliyetlerimizi ona göre şekillendireceğiz. Olimpiyat kotası niteliği taşıyan Avrupa şampiyonasına en iyi şekilde hazırlanarak, kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.







