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Aktüel

Türkiye, Cibuti'de mahsur kalan 3 Yunan denizciyi tahliye etti

Tahliye edilen 68, 71 ve 77 yaşlarındaki Yunan vatandaşları, Türk hükümeti ve Büyükelçiliğine teşekkür etti

2020-04-26 21:19:33 -
Türkiye, Cibuti'de mahsur kalan 3 Yunan denizciyi tahliye etti

ANKARA (AA) - Cibuti'de mahsur kalan 3 Yunan denizci dün Türkiye'nin Cibuti Büyükelçiliği'nin yardımıyla Türk Hava Yollarına (THY) ait tahliye uçağıyla Türkiye'ye getirildi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, tahliye edilen 68, 71 ve 77 yaşlarındaki 3 Yunan denizci Türk hükümeti ve Büyükelçiliğine teşekkür etti.

Yunan makamlarının resmi talebi üzerine, Türkiye'nin Cibuti Büyükelçiliği'nin yardımıyla ülkede mahsur kalan 3 Yunan denizci dün THY'nin tahliye uçağıyla Türkiye'ye getirildi.

Tahliye edilen denizcilerin uçaktan indikten sonra Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliği'ne ait özel bir araçla Edirne'deki İpsala sınır kapısına götürüldüğü belirtildi.


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