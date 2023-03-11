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Siyaset Türkiye, Cezayir’de Yunus Emre Türk Kültür Merkezi açacak
Siyaset

Türkiye, Cezayir’de Yunus Emre Türk Kültür Merkezi açacak

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Cezayir’de daha geniş bir kesime ulaşabilmek, Türk kültürünü hakkıyla tanıtabilmek için tüzel kişiliğe sahip Yunus Emre Türk Kültür Merkezi kurulmasında büyük fayda gördüklerini belirterek, “Cezayir’de Türkçe öğrenimine ilişkin ciddi bir talep, istek ve heyecan olduğunu gözlemliyoruz” dedi.

Yeniakit Publisher
2023-03-11 10:06:00 -
Türkiye, Cezayir’de Yunus Emre Türk Kültür Merkezi açacak

TBMM Dışişleri Komisyonunun son toplantısında, Türkiye ile Cezayir Arasında Türkiye ve Cezayir’de Kültür Merkezleri Açılmasına ve Faaliyetine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi. Yasin Ekrem Serim, komisyonda, iki ülke arasında karşılıklı kültür merkezleri açılmasını öngören teklife ilişkin milletvekillerine bilgi verdi. “Cezayir’de daha geniş bir kesime ulaşabilmek, Türk kültürünü hakkıyla tanıtabilmek için tüzel kişiliğe sahip Yunus Emre Türk Kültür Merkezi kurulmasında büyük fayda gördüklerini” belirten Serim, “Anlaşmayla amaçladığımız da esasen bu. Bu kapsamda, ilk aşamada başkent Cezayir’de bir merkez kurmayı öngörüyoruz, ileride ihtiyaç ve talep oluştuğu takdirde ülkenin diğer kentlerinde de merkez kurulması değerlendirilebilecek. Cezayir’de Türkçe öğrenimine ilişkin ciddi bir talep, istek ve heyecan olduğunu gözlemliyoruz” bilgisini verdi.

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