Türkiye Çekya maçı kaç kaç bitti?
2019 FIBA Dünya Kupası Çin'i ev sahipliğinde tüm hızıyla devam ediyor. E grubunda bulunan Türkiye Çekya ile karşı karşıya geldi. Peki, Türkiye Çekya maçı kaç kaç bitti?05 Eylül 2019 Perşembe 13:21
2019 FIBA Dünya Kupası Çin'i ev sahipliğinde tüm hızıyla devam ediyor. E grubunda bulunan Türkiye Çekya ile karşı karşıya geldi. Peki, Türkiye Çekya maçı kaç kaç bitti?
Türkiye Çekya maçı kaç kaç bitti?
12 Dev Adam, Çekya ile karşı karşıya geldi. 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu maçında Türkiye ile Çekya kozlarını paylaştı. Geçtiğimiz gün ABD'ye son saniye sayısıyla kaybeden Türkiye bugün ise Çekya'ya 91-76’lık skorla kaybetti. Bu sonuçla Türkiye son 16’ya veda etti
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