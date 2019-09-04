İSTANBUL (AA) - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, 2013'ten 2018 yılına kadarki 5 yıllık süreçte Türkiye'nin Çekya'ya ihracatının yüzde 30 artarak 1 milyar dolar seviyesine ulaştığını belirterek, "Türkiye'nin Çekya'dan ithalatı ise yüzde 1 artarak 2 milyar 700 milyon dolar seviyesine geldi. Rakamlar elbette sevindirici ama yeterli değil." dedi.

Türkiye-Çekya İş Forumu'nda konuşan Olpak, Çekya'nın gelecek günlerde kutlayacağı 28 Eylül Çek Ulusallaşma Günü'nü tebrik etti. Türkiye'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın geçen günlerde kutlandığını hatırlatan Olpak, bu önemli günlerin kardeşlik, barış ve birlik duygularının güçlenmesine vesile olmasını diledi.

Olpak, 20. yüzyılın en önemli yazarlarından Praglı Franz Kafka'nın, "Sonsuzluk olsam bile kendimin içinde çok darım" sözüne atıfta bulunarak, "Türk ve Çek iş dünyası olarak bizler kendi içimizde kalmakla değil, birlik olunca, bir araya gelince yaptığımız iş birlikleriyle genişliyor, beraber büyüyoruz. Amacımız, karşılıklı ticaretimizi, dengeli bir şekilde hak ettiğimiz seviyelere taşımak." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 27 adet Çekya sermayeli şirketin faaliyet gösterdiğini, Çekya'da ise 80'den fazla Türk firmasının faaliyeti bulunduğunu anlatan Olpak, ikili ilişkilere ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"2013'ten 2018 yılına kadarki 5 yıllık süreçte Türkiye'nin Çekya'ya ihracatı yüzde 30 artışla 1 milyar dolar olurken, Türkiye'nin Çekya'dan ithalatı ise yüzde 1 artarak 2 milyar 700 milyon dolar seviyesine geldi. Rakamlar elbette sevindirici ama yeterli değil. Kafka’nın deyimiyle 'Üretkenlik, daha önce yapamadığınız şeyleri yapabilmektir.' İş dünyası olarak birbirimizi daha çok tanıyarak, yeni ortak projeler ve yatırımlar geliştirmek ve iş birliklerimizi daha çok artırmak için gayret göstermenin önemli olduğuna inanıyorum."





- "Daha fazla iş yapılabilmesi için bazı konuların aşılması gerekiyor"





Nail Olpak, Türkiye ve Çekya arasında daha fazla iş yapılabilmesi için bazı konuların aşılması gerektiğini ifade ederek, "Karşılıklı yatırımlarda karşılaşılan bürokratik engellerin minimuma indirilmesini, yüksek teknoloji alanlarında yeni istihdam yaratılarak araştırma faaliyetlerinin yoğun olduğu alanlara yönelik yatırımların artırılmasını, Türkiye ile Çekya'nın karşılıklı olarak birbirini tanımasını ve turizm alanındaki iş birliğinin daha çok geliştirilmesini, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi için Çek makamların desteklerini, Çekya'nın Slovakya-Çekya-Almanya güzergahı üzerinde en kısa sürede transit taşımaları serbestleştirmesini veya mevcut kotanın artırılması yönünde gerekli adımları atmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Türk özel sektörünün dış dünyaya açılan penceresi DEİK'in, 34 yıldır çalışmalarını gönüllülük esasıyla sürdürdüğünü vurgulayan Olpak, ülkeler arası yatırım ve ticareti artırmak için "ticari diplomasi" anlayışıyla çalıştıklarını söyledi.

Olpak, DEİK'in, faaliyetlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Ticaret Bakanlığının destek ve koordinasyonuyla devam ettiğini belirterek, "Tüm dünyaya yayılmış 146 iş konseyimiz bulunuyor. Bugün bilgi ve network'ün çok daha fazla önem kazandığı dünyamızda, tüm dünyaya yayılmış olan bu iş konseyi ağımızın çok önemli bir güç olduğuna inanıyor ve tüm iş insanlarımızı bu değerimizden faydalanmaya çağırıyorum." dedi.

Türk atasözlerinden "Sabrın sonu selamettir" sözünü çağrıştıran bir Çek atasözü bulunduğunu, bu atasözünün "Sabır, gülleri getirir" olduğunu dile getiren Olpak, "İş insanları olarak bizler de fikirlerimiz ve kurduğumuz iş birliklerimiz ile tüm azim ve sabrımızla başarıyı yakalayacağız." ifadesini kullandı.





- "İş forumu birçok iş fırsatı doğuracaktır"







Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanı Karel Havlicek de Çekya'nın ekonomik hedef stratejisinin inovasyon üzerine kurulduğunu, bilim ve teknolojiyi ekonomik yatırımlara entegre etmek istediklerini ifade etti.

Ar-Ge'ye daha fazla yatırım yapmak istediklerini belirten Havlicek, akıllı ekonominin temellerini gelecek vizyonlarında eğitim sistemlerine de entegre etmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Havlicek, Çekya'nın 2017 yılında Avrupa'nın en istikrarlı ekonomisi olduğunu vurgulayarak, "Biz istikrarlı bir ekonomi kurduk. Artık gelecek yatırımlarımızı inovasyon üzerine kurmanın zamanı geldi. Çünkü gerçek ekonomik bağımsızlığın inovasyonla mümkün olacağına inanıyoruz. Bu yüzden diğer ülkelerle iş birliği bizim için büyük onur. Bu iş forumunun da birçok fırsatı doğuracağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.





- "Bilimsel-teknolojik konularda ortak projeler üretmek ortak hedefimiz olmalı"





DEİK Türkiye-Çekya İş Konseyi Başkanı Nazmi Akıman ise Çekya'nın Türkiye’deki önemli enerji projeleri ve ileri teknoloji yatırımlarına ilgi duyduğunu görmenin son derece memnuniyet verici olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bunun yanı sıra otomotiv, savunma sanayi, mühendislik, telekomünikasyon, bilgi ve otomasyon teknolojilerinde de önemli iş birliği fırsatları mevcuttur. Bilimsel-teknolojik konularda ortak projeler üretmek ortak hedefimiz olmalıdır. Bu açıdan özel sektör temsilcileri olarak bizlere de büyük görev düşmektedir. DEİK ve Türkiye-Çekya İş Konseyi olarak bu süreçte önemli sorumluluk sahibiyiz. Geçtiğimiz sene eylül ayında Prag'a gerçekleştirdiğimiz nanoteknoloji heyeti ziyaretinde bu alanda iş birliklerinin geliştirilmesi yönünde önemli fırsatlar olduğunu gördük."

Gelecek dönemde Prag'da benzer nitelikli üst düzey bir iş toplantısı gerçekleştireceklerini aktaran Akıman, "Başbakan Andrej Babis’in ziyareti vesilesiyle yakalanan ivmeyi sürdürmeyi arzu etmekteyiz. Bu yönde iş konseyimizin üzerine düşecek her görevi yerine getirmeye hazır bulunduğumuzu vurgulamak isterim." dedi.

- "Türkiye ve Çekya, teknoloji ve sanayide birbirini desteklemeli"





Çekya Ticaret Odası Başkanı Vladimir Dlouhy, Türk iş insanlarını, ülkesinde yatırım yapmaya davet etti.

Dlouhy, iş forumunun savunma sanayi, ulaşım ve enerji sektörlerindeki iş birliklerinde çok önemli yeni sayfalar açacağını belirterek, Türkiye'nin ekonomik anlamda büyük bir gelişme gösterdiğini kaydetti.

Türkiye-Çekya ilişkilerinin iyi bir seviyede olduğunu ifade eden Dlouhy, "Çekya ekonomisi büyük bir değişim gösterdi. Ülkemiz, işsizlik bakımından oldukça iyi. Ekonomik göstergelerimiz de öyle. Ülkeye yeni yatırımlar çekmemiz gerekiyor. Bu da küresel tedarik zinciri içerisinde uluslararası bir iş birliği olmadan mümkün değil. Bu sebeple Türkiye ve Çekya, teknoloji ve sanayide birbirini desteklemeli." şeklinde konuştu.