'Türkiye çağ atlamayı Menderes döneminde görmüştür'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, darbeciler tarafından 57 yıl önce idam edilen eski Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı anmak için AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın Topkapı Anıt Mezar'da düzenlediği törene katıldı.

Törende konuşan Usta, merhum Başbakan Menderes ile Zorlu ve Polatkan'ın yaşadıkları dönemde çok büyük atılımlar gerçekleştirdiğine işaret ederek, Menderes'in ve arkadaşlarının tek suçunun halkın iradesine sahip çıktıklarını göstermeleri ve halkın gücü üstünde hiçbir güç tanımadıklarını ilan etmek olduğunu söyledi.

Usta, yaşananları unutmayacaklarını belirterek, "Hiçbir suçları olmadığı halde 11 ay süren sözde mahkemelerle yargılanarak, idam edildiler. Bu olay, Türk demokrasi tarihinin çok büyük bir utancı ve ayıbıdır. Elhamdülillah o günlerden bugünlere Türkiye, çok şeyleri değiştirmeyi başardı." diye konuştu.

Leyla Şahin Usta, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu milleti susturamadılar. Ne bu milleti susturabildiler, ne vicdanları, ne de bu ülkenin ilerleyişini durdurabildiler. Allah onlardan binlerce kere razı olsun. Biz, onların açtığı yolda, miraslarına sahip çıkıyoruz. Bu ülkenin ve milletin iradesinin dışında hiçbir iradenin ve gücün ülkemizi yönetemeyeceğini, 15 Temmuz gecesi yapmış olduğumuz büyük direniş ve mücadeleyle son noktayı koyduğunu söylüyoruz. Türkiye, 1960'lı yıllardan beri her 10 yılda bir darbelerle anılan bir ülkeyken, 15 Temmuz'dan sonra hiç kimsenin bu ülkeye darbe yapmaya gücünün olmadığının ispatlandığı bir tarih olmuştur."

'BU TOPRAKLAR İÇİN ÇOK BEDELLER ÖDENDİ'

Türkiye'yi ve Türk milletini bu kadar güçlü kılan, Adnan Menderes'in açtığı yolda ilerleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği olduğuna dikkati çeken Usta, "Cumhurbaşkanımız o gece, 'Yeter söz milletindir. Milletin gücünün üstünde hiçbir güç tanımıyorum' diyerek, önce kendisi sonra da bütün vatandaşları meydanlara çağırdı. O kutlu direnişi başlattığı gecenin sabahına, 'Elhamdülillah' diyerek çıktığımız 16 Temmuz'la birlikte, Türkiye tarihinde darbelere son verilmiştir." dedi.

Usta, gençlerin, darbelere müsaade etmeyeceğini dile getirerek, "Şu arkamızda dövizleri tutan gençlik, bundan sonrada buna müsaade etmeyecektir çünkü biz, çok bedel ödedik. Bugüne ulaşmak için nice şehitlerimiz verildi. Kurtuluş Savaşı'ndan beri mücadele edilen bu toprakların tek bir zerresini dahi kaybetmemek için çok bedeller ödendi. Adnan Menderes'in başlatmış olduğu devrimlerin, AK Parti iktidarıyla birlikte elhamdülillah şahlandırdık. Yeni hükümetimiz ve yeni sistemimizle daha da ileriye taşıyacağız. Bunun için bugün buradayız, geçmişimizi unutmadığımızı ve unutturmayacağımızı bir kez daha beyan etmek için buradayız. Eğer biz tarihi unutursak, Menderes ve arkadaşlarının yaptıkları katkıları ve değerlerini iyi bilmez ve öğrenmezsek, geleceğimize ışık tutamayız." değerlendirmesinde bulundu.

Usta, hedeflerinin sadece Türkiye'deki mazlumlar için liderlik yapmaktan ziyade, Türkiye coğrafyasında olmasa bile yardım eli bekleyen bütün dünya mazlumlarına el uzatmak olduğunu belirterek, her türlü haksızlığa karşı mücadele eden bir ülke olarak yola devam edeceklerini vurguladı.

Törene, Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, AK Parti milletvekilleri İffet Polat ve Şirin Ünal ile AK Parti İstanbul İl Başkanlığı yetkilileri katıldı.