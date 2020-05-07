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Spor

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonundan online eğitim

Yeniakit Publisher
2020-05-07 09:34:03 -
Türkiye Buz Hokeyi Federasyonundan online eğitim

ANKARA (AA) - Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, eğitim faaliyetlerine online olarak devam edildiğini söyledi.

Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinde kalan sporcuları desteklemeye yönelik çalışmalar planladıklarını ifade etti.

Salgın nedeniyle evde geçirilen zamanın daha verimli olmasını hedeflediklerini aktaran Halit Albayrak, "Karantina sürecinde düzenlediğimiz antrenör, hakem, yönetici, veli seminerleri ve sportif yetenek taraması projesi gibi birçok eğitim faaliyetini hız kesmeden sürdürüyoruz." dedi.

Sürecin normale dönmesiyle performans olarak üstüne koyarak devam edileceğini dile getiren Albayrak, sözlerini şöyle tamamladı:

"İlgili kurullarımızla yaptığımız toplantılar neticesinde antrenörlerimiz ve hakemlerimiz için kapsamlı bir gelişim semineri başlattık. Aynı zamanda sporcu velilerimiz için faydalı olacak eğitim seminerleri yapıyoruz. Geçtiğimiz hafta 'Sporcu anne babası olmak' konulu seminerde Prof. Dr. Turgay Biçer hocamızı ağırlayarak, 80 velimizi bu eğitimden yararlandırdık. Milli takım ve altyapı sporcularımız için ayrı ayrı kara antrenmanları planladık ve uyguluyoruz, aynı zamanda birtakım fiziksel ölçüm testleriyle de takiplerini yapıyoruz."



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