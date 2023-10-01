Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bugün yeni dönemine start verecek.

Meclis'te ilk tören saat 13.00'te Atatürk Anıtında yapılacak. Törende Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve milletvekilleri hazır bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden önemli mesajlar verecek

Genel Kurul saat 14:00'te açılacak. Meclis Başkanı'nın hitabının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kürsüye çıkacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasında yeni anayasa, ekonomi ve yapılması planlanan düzenlemelere ilişkin mesajlarını vermesi bekleniyor.

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Meclis'in geleneksel hale gelen resepsiyonu da akşam gerçekleştirilecek. Resepsiyona siyasi parti liderleri ve milletvekilleri ile çok sayıda isim davet edildi.

En önemli mesai yeni ve sivil bir anayasa

Yeni dönemde önemli düzenlemeler için mesai yapılacak.

Emeklilerden gençlere kadar toplumun her kesimine özel yasal düzenlemeler teker teker hayata geçirilecek. Meclis'in bu dönem en önemli mesaisi ise yeni ve sivil bir anayasa olacak.

İlk yasa tekliflerinden biri emekli maaşlarına yapılacak düzenleme olacak. Aile Bankasından gençlere özel desteklere kadar birçok yasal düzenleme görüşülecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün açılıyor

Başörtüsüne anayasal güvence

Başörtüsüne anayasal güvenceye ilişkin düzenleme ile yeni ve sivil anayasa için de ayrı bir çalışma takvimi belirlenecek. Ak Parti ve MHP, Anayasanın Meclis'ten uzlaşmayla çıkması için muhalefetin desteğini isteyecek.

6'ya yükselen siyasi parti grubu nedeniyle bazı günler Meclis'te ziyaretçi sayısı 15 bini geçiyor.

Bu nedenle yeni dönemde Meclis ve çevresi bin 167 kamera ile gece gündüz izlenirken güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

Sezgin Tanrıkulu için fezleke gönderilecek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik fezlekenin Meclis'e gelmesi bekleniyor.

Tanrıkulu için 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan düzenlenen fezleke Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi.

Fezleke, Türkiye Büyük Mlilet Meclisi'ne ulaştıktan sonra Anayasa Adalet Karma Komisyonu'nda görüşülecek.