Türkiye bunu konuşuyor! M.O.’nun o teklifine Masumlar Apartmanı oyuncusu Ezgi Mola’dan olay cevap

Masumlar Apartmanı oyuncusu Ezgi Mola'nın cinsel saldırı suçundan yargılanan M.O.'ya Twitter'dan hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada yeni gelişme yaşandı.

Batman'da İpek Er'e cinsel saldırıda bulunup intihara sürüklediği suçlamasıyla uzman çavuş M.O. hakkında cinsel saldırı suçundan Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. M.O. tutuksuz yargılanma kararı verilmişti.

Tahliye kararı sonrası flaş mesaj

Sanık hakkında verilen tahliye kararı kamuoyunda tepki çekerken, o dönem (20 Ağustos 2020) Ezgi Mola da sosyal medya hesabında "Tecavüzcü şerefsizi dışarı salan vicdanınızda boğulun. Artık yasa, dua, dilek, istek, rica umut her şeyi elimizden aldınız ya!! Ne diyeyim! Yazıklar olsun! Yazıklar olsun!!!" şeklinde paylaşımda bulunmuştu.

Ezgi Mola'ya suç duyurusu

M.O.'nun avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Şüpheli olarak Mola'nın ifadesi alındı.

Mola, 19 Mart 2021'de talimatla alınan ifadesinde özetle şöyle dedi:

"Kadına şiddetin, ölümleri, istismarların üst üste gerçekleştiği o dönemde tam da Twitter gündeminin en üst sıralarında yer alan (Twitter tabiri ile trend topic olan)! #MusaOrhantutuklansın etiketiyle tüm kadına şiddet olaylarına genel tepkimi her duyarlı insan gibi verdim. Ben şikâyetçiyi ne tanırım ne da şahsına bir kastım olabilir. Göz önünde olan biri olduğum için duyarlılığımı gösterme düşüncesiyle genel fikrimi ve tepkimi ortaya koydum."

Hakaret davası

Hakaret suçunun uzlaşmaya tabi suçlar kapsamında olması nedeniyle savcılık, dosyayı uzlaştırma bürosuna gönderdi.

Taraflar aranarak uzlaşıp uzlaşmayacakları soruldu.

"Özür dile" teklifini reddetti

M.O.'nun avukatı, "Mola özür mesajı yayınlasın" dedi. Ancak Mola reddetti.

Taraflar uzlaşmayınca savcılık, Mola hakkında "sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçundan Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açtı.

16 ünlüye de suç duyurusu

Ezgi Mola'ya sosyal medyadan destek yağarken, M.O.'nun avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Mola'ya destek olurken hakaret içerikli paylaşımlar yaptıklarını öne sürdüğü 16 ünlü hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.