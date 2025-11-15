  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Yolsuzluk iddianamesine karşı “Müdafaa-i Hukuk’ taktiği! CHP’nin algı ajansı yine devrede

Sıcak saatler! İran, petrol tankerine el koydu

Basın toplantısında ilk kez söyledi! Rafa Silva’dan Sergen Yalçın’a olay sözler

Bunların alayını vatana ihanetten yargılayın! Konya’da şehidimize büyük ayıp

Beşiktaş Başkanı Adalı, Rava Silva'ya rest çekti! "Ya oyna ya da bonservisini getir"

Şehit cenazesinde ön saf çabası! İP’li Turhan Çömez’den ikinci ‘Kürkçü Aylin’ vakası

Zeno’nun paradoksu gerçekte ne anlatıyor? Ahmet Can yazdı

Türkiye’de peş peşe mesajlar! Filistin Devleti'nin kuruluşunun 37. yılı

Filistin’den 9 ülkeye Gazze teşekkürü

Bakanlıklar peş peşe uyarıyor! Gıda zehirlenmesinde kulaklara küpe olacak mesajlar
Spor Türkiye - Bulgaristan CANLI ANLATIM
Spor

Türkiye - Bulgaristan CANLI ANLATIM

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Türkiye - Bulgaristan CANLI ANLATIM

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Bulgaristan ile karşılaşıyor. Karşılaşma Türkiye 1 - 0 Bulgaristan skoruyla devam ediyor.

CANLI ANLATIM İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ

Türkiye 1 - 0 Bulgaristan

36' Bu kez sağ kanattan yüklenen A Milli Takım'da Zeki, Oğuz'la oynadı. Oğuz da bekletmeden içeri ortaladı. Kimse yoktu. Top Bulgar savunmasında kaldı.

33' Arda Güler sağ köşeden kaleye şut çıkardı. Kaleci Mitov tek hamlede topu kontrol etti.

26' Golden sonra Bulgaristan kendi yarı sahasına hapsoldu.

 

22' Kerem ceza sahası önünde iyi dönüp kaleye plase bir şut çıkardı. Kaleci güçlükle çıkarabildi.

20' Sarı Kart - Abdülkerim Bardakcı

18' GOOOL! Penaltı vuruşunda Hakan Çalhanoğlu sol köşeye çıkardığı sert şutla Türkiye'yi 1-0 öne geçirdi.

16' Hakan Çalhanoğlu'nun çektiği şut Bulgar savunmasında bir oyuncunun eline çarptı. Hakem biraz bekledikten sonra penaltı kararı verdi.

16' Kerem Aktürkoğlu ceza yayının üstünde yere düştü. Hakem Nicolas Walsh serbest vuruş kararı verdi. Milli takım tehlikeli bir noktadan frikik kullanacak.

13' Kenan Yıldız bir kez daha estetik bir hareketle sol kanattan ceza sahasına sarktı. Topu Kerem Aktürkoğlu'yla da buluşturdu. Kerem çerçeveyi bulamadı.

 

12' A Milli Takım'ın baskısı artarak devam ediyor. Türkiye, Ferdi Kadıoğlu ve Kenan Yıldız'ın oynadığı sol kanatta etkili oluyor.

5' Hakan Çalhanoğlu ön direğe ortaladı. Abdülkerim Bardakcı kafayla topu kaleye gönderdi. Az farkla dışarı çıktı.

4' Hakan Çalhanoğlu sağ köşede topu iyi taşıdı. İçeri de çevirdi. Bulgar savunması devreye girdi. Kenan'ın devam ettirdiği atakta top kornere çıktı.

3' Maçtaki ilk köşe vuruşunu Bulgaristan kullanacak.

2' Kaleci Mitov, Bulgaristan'ın forveti Despodov'a doğru uzun bir top gönderdi. Uğurcan Çakır kademedeydi.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Başarılar çocuklar

 

 

11'LER

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, İsmail, Oğuz, Arda, Kenan, Kerem.

Bulgaristan: Mitov, Georgiev, Dimitrov, Chernev, Petrov, Krastev, Gruev, Kraev, Dimitrov, Rusev, Despodov.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yaşı 90 ama yalanları bitmemiş! Alev Coşkun’un motorunu yakacak sorular
Gündem

Yaşı 90 ama yalanları bitmemiş! Alev Coşkun’un motorunu yakacak sorular

Akit TV’de “Manşetlerin Dili” programında Cumhuriyet Gazetesi’nin “Atatürk ve Vahdettin” başlıklı haberine sert tepki gösteren Yeni Akit yaz..
İstanbul’daki acı olayın ardından gelen uyarılar! Uzmanlar tehlikenin altını çizdi!
Gündem

İstanbul’daki acı olayın ardından gelen uyarılar! Uzmanlar tehlikenin altını çizdi!

Almanya’dan tatil için İstanbul’a gelen ailenin gıda zehirlenmesi şüphesiyle yaşadığı büyük trajedi, uzmanları yeniden alarma geçirdi. Anne ..
Son alınan kararla askıya alınacak! Vietnam ayağa kalktı: Arka arkaya büyük kriz patladı
Dünya

Son alınan kararla askıya alınacak! Vietnam ayağa kalktı: Arka arkaya büyük kriz patladı

Vietnam'ın Ho Chi Minh şehrinde estetik cerrahi için 'ameliyathane kiralanması' tartışması patladı! Ho Chi Minh Şehri Sağlık Bakanlığı son a..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23