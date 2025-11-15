Türkiye - Bulgaristan CANLI ANLATIM

CANLI ANLATIM İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ

Türkiye 1 - 0 Bulgaristan

36' Bu kez sağ kanattan yüklenen A Milli Takım'da Zeki, Oğuz'la oynadı. Oğuz da bekletmeden içeri ortaladı. Kimse yoktu. Top Bulgar savunmasında kaldı.

33' Arda Güler sağ köşeden kaleye şut çıkardı. Kaleci Mitov tek hamlede topu kontrol etti.

26' Golden sonra Bulgaristan kendi yarı sahasına hapsoldu.

22' Kerem ceza sahası önünde iyi dönüp kaleye plase bir şut çıkardı. Kaleci güçlükle çıkarabildi.

20' Sarı Kart - Abdülkerim Bardakcı

18' GOOOL! Penaltı vuruşunda Hakan Çalhanoğlu sol köşeye çıkardığı sert şutla Türkiye'yi 1-0 öne geçirdi.

16' Hakan Çalhanoğlu'nun çektiği şut Bulgar savunmasında bir oyuncunun eline çarptı. Hakem biraz bekledikten sonra penaltı kararı verdi.

16' Kerem Aktürkoğlu ceza yayının üstünde yere düştü. Hakem Nicolas Walsh serbest vuruş kararı verdi. Milli takım tehlikeli bir noktadan frikik kullanacak.

13' Kenan Yıldız bir kez daha estetik bir hareketle sol kanattan ceza sahasına sarktı. Topu Kerem Aktürkoğlu'yla da buluşturdu. Kerem çerçeveyi bulamadı.

12' A Milli Takım'ın baskısı artarak devam ediyor. Türkiye, Ferdi Kadıoğlu ve Kenan Yıldız'ın oynadığı sol kanatta etkili oluyor.

5' Hakan Çalhanoğlu ön direğe ortaladı. Abdülkerim Bardakcı kafayla topu kaleye gönderdi. Az farkla dışarı çıktı.

4' Hakan Çalhanoğlu sağ köşede topu iyi taşıdı. İçeri de çevirdi. Bulgar savunması devreye girdi. Kenan'ın devam ettirdiği atakta top kornere çıktı.

3' Maçtaki ilk köşe vuruşunu Bulgaristan kullanacak.

2' Kaleci Mitov, Bulgaristan'ın forveti Despodov'a doğru uzun bir top gönderdi. Uğurcan Çakır kademedeydi.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Başarılar çocuklar

11'LER

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, İsmail, Oğuz, Arda, Kenan, Kerem.

Bulgaristan: Mitov, Georgiev, Dimitrov, Chernev, Petrov, Krastev, Gruev, Kraev, Dimitrov, Rusev, Despodov.