Türkiye bu tepkiyi konuşuyor: Yıkayalım bu ülkeyi yoksa...

Sosyal medya hesabından müstehcen görüntülerini paylaşan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'a dikkat çeken bir tepki geldi.

Show TV Ana Haber Bülteni Suncusu Ece Üner, sunduğu haberde Kerimcan Durmaz'a çok sert tepkide bulundu.

Kerimcan Durmaz'ın babası ahlaksızlığı böyle savundu: O 24 yaşında bir...

Ece Üner, Kerimcan Durmaz için şu ifadeleri kullandı:

"Güzel günler göreceğiz diye diye en sonunda Kerimcan Durmaz'ın en müstehcen yerini bile gördük. Bir derginin kapağındaki karikatürde eline hortumu almış bir adam 'Herkes dışarıya çıksın da bir ülkeyi yıkayalım pislik içinde kaldı ortalık' diyordu. Gerçekten yıkayalım ülkeyi yoksa bu Kerimcanlar durmaz."