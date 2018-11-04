﻿Türkiye bu rezil gazetecilik olayını konuşuyor... ‘Deyyus’ ve Hürriyet’e tepki çığ gibi!

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Hürriyet Gazetesi'in Pazar ekine verdiği mülakatta ahlaksız ifadeler kullanan Cezmi Ersöz ve röportajı yayımlayan gazeteye tepkiler çığ gibi büyüyor.

Gazetenin pazar eki için Hakan Gence'nin sorularını cevaplayan Ersöz, swinger (eş değiştirme) ilişkileri normal bulduğunu söyleyerek bu tip ilişkilerin evliliği uzatabileceği yorumunda bulundu.

Bugün yayımlanan röportajda kullandığı ifadeler nedeniyle toplumun her kesiminden büyük tepki gören Ersöz'e lanet yağdı. Sosyal medyadan yapılan yorumlarda, röportajdan dolayı Hürriyet'e de çok sert eleştiriler yapıldı.

'Bu deyyusun ahlaksız sözlerini nasıl yayımlarsınız?'

Röportajın yayımlandığı Hürriyet Gazetesi, toplumun her kesimi tarafından büyük tepki görürken, ahlaksız röportajın kitle gazetesi olma iddiasındaki bir medya kurumunda yer almasının kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Twitter'dan tepki gösteren bir vatandaş ise Hürriyet Gazetesi'ni sert biçimde eleştirerek, "Bu deyyusun ahlaksız sözlerini nasıl olur da yayımlarsınız. Sizde hiç toplumsal hassasiyet yok mu? Her bayide satılan, havalanlarında otobüslerde dağıtılacak kadar yaygın olan Hürriyet Gazetesi'nin duyarsız yöneticileri; sizin eşiniz çocuğunuz yok mu?" diye tepki gösterdi.

Sosyal medyadan yazar müsveddesi Ersöz'e tepki gösteren birçok aydın ve yazar da, ahlaksız röportajın yayımlanmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Hürriyet Gazetesi yöneticileri sessizliğini koruyor

Röportajda imzası bulunan Hakan Gence’nin geçmişte toplumu ifsad eden magazinel figürlerle yaptığı röportajlar arşivdeki yerini koruyor. Demirören Medya Grup Başkanı Mehmet Soysal ile Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar'ın ahlaksız röportajdan haberdar olup olmadığı henüz bilinmezken, yöneticilerin konuyla ilgili ne yapacağı merak ediliyor.

İşte o ahlaksız sözler!

Sözde yazar Ersöz, Hürriyet Pazar'da yer alan röportajında, hiçbir ahlaki ölçüye sığmayan şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlar Avrupa’ya gidip geliyor. İki ay yurtdışında kalıp çok şey öğrenebiliyor. Mesela swinger (eş değiştirme) ilişkiler; her yerde barları var. Özellikle eğitim seviyesi yüksek eşler hafta sonları o tip yerlere gidiyorlar. Bence sorun yok. Eşler buna müsaitse, bu tip ilişkiler evliliğin ömrünü uzatabilir"