AYM'den ömür boyu soyguna 'dur' kararı! 10 gün evli kaldı, tam 11 yıldır nafaka ödüyor!
Anayasa Mahkemesi (AYM), yıllardır aile yapısını dinamitleyen ve erkekleri ömür boyu köleleştiren "süresiz nafaka" zulmüne oy çokluğuyla son verdi. Siyonist destekli feminist lobilerin ve malum çevrelerin dayatmasıyla süregelen bu haksız yasal düzenlemenin iptal edilmesi, Türkiye genelindeki binlerce nafaka mağduruna derin bir nefes aldırdı. Kararı sevinçle karşılayan Türkiye Aile Hareketi Başkanı İlhan Ergincan, sadece 10 gün evli kalmasına rağmen tam 11 yıldır süresiz nafaka ödemek zorunda bırakıldığını ifşa ederek, bu kararın kendisi gibi nice mazlum için büyük bir umut ışığı olduğunu haykırdı.
AYM'nin aldığı karar ile birlikte süresiz nafakayı öngören yasal düzenleme oy çokluğuyla iptal edilirken bu karar en çok nafaka mağdurlarını sevindirdi. Türkiye Aile Hareketi Başkanı İlhan Ergincan 10 gün evli kaldığı halde 11 yıldır nafaka ödediğini belirterek bu kararı memnuniyetle karşıladığını ifade etti.
Kamuoyunda yıllardır tartışmalara neden olan süresiz nafakaya ilişkin radikal bir karara gidildi.
Anayasa Mahkemesi (AYM), boşanan eşe ömür boyu süresiz nafaka bağlanmasına imkân tanıyan yasal düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti.
NAFAKA MAĞDURLARINI SEVİNDİREN HABER
Karar, uzun yıllardır nafaka yükümlülüğünün süre sınırı olmaksızın devam etmesinden şikâyet eden nafaka mağdurları tarafından memnuniyetle karşılandı.
"BENİM GİBİ MAĞDURLARA UMUT IŞIĞI OLDU"
Mahkeme, ilgili düzenlemenin yeniden değerlendirilmesi gerektiğine hükmederken, kararın gerekçesinin Resmî Gazete’de yayımlanmasının ardından yeni yasal düzenleme sürecinin başlaması beklenirken mağdurlardan biri olan Türkiye Aile Hareketi Başkanı İlhan Ergincan, "Bugünkü çıkmış olan karar neticesinde benim gibi mağdurlara umut ışığı oldu. Ben de on gün evli kaldım ve 11 yıldır nafaka ödemekteyim. Anayasa Mahkemesi’nin vermiş olduğu kararla mağdurlar yeni bir hayat kurabilecek ve boşanmış eşler arasındaki bağlantı kopacaktır.
Çünkü yıllardır boşanamadığınız ve nafaka ile aranızdaki bağın koparılmamasıyla ilgili sürtüşmeler olmaktadır. Bu da boşanmış insanlar arasında şiddeti doğurmaktadır bundan sonra bu karar bunların önüne geçecektir" ifadelerine yer verdi.
"YENİ BİR KANUN TASARISINI MECLİSE SUNMALARI GEREKMEKTEDİR"
Bu kararın yeterli olmayacağını vurgulayan Ergincan, "Karar Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra artık işleyiş hükümetimiz ve adalet bakanlığımızda olacaktır. Bu konuyla ilgili süresiz nafakanın sonlanmasıyla alakalı yeni bir kanun tasarısı meclise sunmaları gerekmektedir.
Bunu da 9 ay içerisinde yapmak zorundalar. Bu kanun tasarısında da bizim beklentimiz süresiz nafakayı bir yılla sınırlandırmaları. Eğer eşlerden birinin mağduriyeti devam ediyorsa aile fonu kurulmalıdır" dedi.