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Türkiye bu operasyonu konuşuyor! Üzerinden MİT ve MOSSAD kimliği çıktı

İstanbul Emniyeti; FETÖ, PKK ve DHKP-C gibi terör örgütü üyelerini yurt dışına çıkardıkları belirlenen çeteye operasyon düzenlendi. Operasyonda, istihbarat teşkilatlarına ait kimlikler de ele geçirildi.

06 Aralık 2018 Perşembe 22:57
Türkiye bu operasyonu konuşuyor! Üzerinden MİT ve MOSSAD kimliği çıktı

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte kimlik ve pasaportlarla uluslar arası göçmen kaçakçılığı yapan çeteye operasyon düzenledi. FETÖ, PKK ve DHKP-C gibi terör örgütü üyelerini yurt dışına çıkardıkları ortaya çıkan çetenin Iraklı üyesi Fars Tahir Muhammed'in gözaltına alınarak tutuklandı.

Emniyetten dev operasyon

A Haber'de yer alan habere göre; İstanbul Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında DHKP-C ve FETÖ üyelerinin de aralarında bulunduğu kişileri sahte pasaportla yurt dışına kaçıran çeteye yönelik operasyon yaptı. Operasyonda, birçok ülkeye ülkeye ait sahte pasaport, MOSSAD ve MİT gibi birçok istihbarat teşkilatına ait sahte kimlikler ele geçirildi. Olayla ilgili 33 kişi tutuklandı. Operasyonda, sahtecilik uzmanı olduğu belirtilen Irak uyruklu Fars Tahir Muhammed isimli zanlı da gözaltına alınarak tutuklandı.

Çete lideri tutuklandı

Çetenin sahtecilik ve kopyalama işlerinin uzmanı olduğu belirtilen Irak uyruklu Fars Tahir Muhammed, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Muhammed'in örgüt için hazırladığı belgelerin gerçeğinden ayırmak mümkün olmadığı belirtildi. Operasyonda, yüzlerce sahte pasaport ve sahte kimliğin yanı sıra İsrail gizli servisi MOSSAD, Milli İstihbarat Teşkilatı'na ait kimlikler de bulundu.

26 kişi tutuklandı

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan 43 kişiden 26'sı tutuklanırken, 16 kişinin adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 22:57
  1. İstanbul
  2. İsrail
  3. Mossad
  4. MİT
  5. İstanbul Emniyet Müdürlüğü

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