Türkiye bu korkunç manzarayı konuşuyor! BAE, İran, Mısır ve Katar gibi ülkeler var… Büyü evine ani baskın

Ankara'da büyü ve fal çetesine yönelik şafak vakti baskın düzenleyen polis, girdikleri evde korkunç manzara ile karşılaşmıştı. İnsanların dini duyguları istismar ederek kısa süre de zengin olan Suriyeli büyücüler ile ilgili detaylara Sabah ulaştı. Lüks içinde yaşayan bir milyonluk otomobil kullanan zanlılara, Arap müşterilerin kadın fotoğrafları gönderdiği ve gayrimeşru ilişkilere davetiye çıkardığı öğrenildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari çalışmalar neticesinde Suriye uyruklu 15 kişilik çetenin fal ve büyü yaptığını belirlemesinin ardından şafak vakti baskın ile gözaltına almıştı. Suriyeli büyücüler ile ilgili detaylara Sabah ulaştı. Büyücülerin, insanların dini duygularını istismar ederek hem kolay yoldan para kazandıkları, hem de servetlerine servet kattıkları ortaya çıktı. Gaziantep, Hatay, Kilis, Mardin bölgelerinde de faaliyet gösteren din istismarcıları, Arap ülkelerinde yaşayan kişilere büyü yapıyoruz diyerek işte böyle kandırdı.

Büyü fiyatı 5 bin 600 lira

Suriyeli sahtekarlar, müşteri temin etmek için tek kullanımlık internet sitesi hazırlayarak fal ve büyü ilanı verdi. Suudi Arabistan, İran, Irak, Birleşik Arap Emirliği, Kuveyt, Katar, Mısır gibi Arap ülkelerden irtibata geçen müşteriler, 5 bin 600 lira karşılığında istedikleri büyünün yapılması için anlaştı. Para ise, yasal olmayan yollardan büyücülere gönderildi. Parayı alan büyücüler, müşteriler ile telefon üzerinden istenilen fal veya büyünün detaylarını görüştü.

Altındağ İlçesinde bodrum katındaki daireyi aile oturacak diye kiralayan zanlıların, odanın bir kısmını fal ve büyü için kullanacakları heykel, oyuncak bebek, kuru kafa, yumurta, elle dikilmiş bebek, öküz kuru kafası, mumlar, Arap alfabesi ile yazılmış metinler ile hazır hale getirdi.

Büyü parası ile 1 milyon değerinde otomobil aldılar

Türkiye'ye ilk geldikleri zaman yardım alarak geçinen Suriyeli büyücüler, insanları kandırmanın kolay yolunu bulmaların ardından servetlerine servet kattılar. Milyonluk otomobiller almaya ve lüks bir yaşam sürmeye başlamaları çevre halkının da dikkatini çekti.

Büyücüler, oturdukları evleri polis baskınından koruman için güvenlik kamerası taktırdıkları görülürken sürekli olarak ikamet değiştirdikleri belirlendi.