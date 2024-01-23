Türkiye bu hakimi konuşuyor! Rezalet ki ne rezalet! Eğer bu iddiaların yarısı doğruysa ortalık yangın yerine döner

Gaziantep Havalimanı'nda İzmir seferini yapacak uçakta dehşete düşüren anlar yaşandı. Uçağa sarhoş binen İzmir hakimi Emrullah Ö., yanındaki yolcu ile klima konusunda tartıştı. Birkaç kez lavaboya gidip kusan hakim Ö., kendisini uyaran kadın hostesi yumrukladı. Pilotlar uçağa polis çağırdı, Hakim Emrullah Ö., polislere de ağır küfürler etti.

İzmir’de hakim olarak görev yapan Emrullah Ö., bir süre önce Gaziantep-İzmir seferini yapacak uçağa bindi. Yanındaki yolcuyla uçağın kliması nedeniyle tartışan hakim, birkaç kez lavaboya giderek kustu. Ayakta durmakta ve konuşmakta zorluk çeken hakimi hosteslerden birisi uyarınca uçakta ortalık karıştı.

Hem hostesi hem başka yolcuyu dövdü

Sabah'ın haberine göre tartıştığı yolculardan birine yumruk atan hakim, tartışma sırasında kendisini uyaran hosteslerden birine de yumruk attı. Kadın hostes darp edildikten sonra yere düşünce seferi durduran pilotlar, hakim hakkında Milli Sivil Havacılık Kanununa göre kural dışı yolcu vukuat raporu düzenledi.

Polise: Ben hakimim siz kim oluyorsunuz

Uçağın kabin ekibi sarhoş hakimin uçaktan indirilmesi için “Acil Durum Çağrısı” yaptı. Uçağa gelen polis memuru Baykal Ç., hakim Emrullah Ö.’ye hakkında kural dışı yolcu uçuş olay raporu tutulduğunu belirterek uçaktan inmesi gerektiğini söyledi. Hakim bu kez yine olay çıkardı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Polis memuru Baykal Ç,’nin üzerine yürüyen hakim “Ben Hakimim, siz kim olduğunuzu sanıyorsunuz da beni indiriyorsunuz” diyerek hakaret etti. “Dangalak, ismini ver, sana gününü göstereceğim” diyen hakim hakkında polis memuru da hakaret suçundan şikayetçi oldu.

Darp edilen hostes şikayetçi oldu

Uçakta alkollü hakim krizinin ardından Gaziantep-İzmir uçak seferi saatlerce gecikti. Hakim hakkında, görevli kişilere karşı yaralama, hakaret ve tehdit suçlarından soruşturma başlatıldı.