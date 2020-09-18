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Aktüel Türkiye Bosna Sancak Derneğinden Sırbistan'ın Sancak bölgesine tıbbi yardım
Aktüel

Türkiye Bosna Sancak Derneğinden Sırbistan'ın Sancak bölgesine tıbbi yardım

Yeniakit Publisher
2020-09-18 10:39:59 -
Türkiye Bosna Sancak Derneğinden Sırbistan'ın Sancak bölgesine tıbbi yardım

İSTANBUL (AA) - Türkiye Bosna Sancak Derneğinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle başlattığı "Sancak Yalnız Değil" kampanyasında toplanan yardımlarla tedarik edilen sağlık araç ve gereçleri, Sırbistan’ın Sancak bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Türkiye Bosna Sancak Derneği önderliğinde pek çok sivil toplum örgütüyle birlikte Sırbistan'ın Sancak bölgesinde temmuzda büyük artış gösteren Kovid-19 vakaları nedeniyle "Sancak Yalnız Değil" kampanyası başlatıldı.

Kampanya kapsamında toplanan yardımlarla tedarik edilen sağlık araç ve gereçlerin yüklendiği tır, dernek merkezinden bölgeye hareket etti.

Dernek Başkanı Muhammed Sancaktar, yaptığı açıklamada, bölge halkının çok zor durumda bulunduğunu belirterek, yardımseverlerden toplanan 1,5 milyon lira değerinde bir tır dolusu sağlık malzemesini bölgeye gönderdiklerini söyledi.

Sancaktar, pandemi tekrarladığı için yapılan yardımın çok doğru olduğunu vurgulayarak, bu konuda desteği olanlara teşekkür etti.

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